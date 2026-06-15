روایت نیویورک تایمز از گفتگوی ۲۸ دقیقه ای با دونالد ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، ترامپ در گفتگویی تلفنی از کاخ سفید با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعلام کرد: توافق حاصل شده با ایران تضمین خواهد کرد که تردد کشتیها در تنگه هرمز بدون محدودیت ادامه یابد.
وی همچنین مدعی شد که برخلاف مخالفتهای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این توافق از آنچه «نابودی هستهای اسرائیل» خواند، جلوگیری کرده است.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به مذاکرات آتی میان تهران و واشنگتن در سوئیس تهدید کرد: در صورتی که ایران و آمریکا به توافق نهایی هستهای دست پیدا نکنند، حملات نظامی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.
ترامپ همچنین مدعی شد: آمریکا میتواند در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه، نقش «نگهبان خاورمیانه» را بر عهده بگیرد.
وی در این گفتگوی ۲۸ دقیقهای مدعی شد: تصمیم دولتش برای حمله به ایران در اواخر فوریه و همچنین اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران پس از تحولات مربوط به تنگه هرمز، موجب تغییر موازنه منطقهای به سود آمریکا شده است.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود از شی جینپینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل کمک به روند دستیابی به توافق تمجید کرد و در مقابل به شدت از نتانیاهو انتقاد کرد.
وی درباره نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «او فرد بسیار دشواری است و صادقانه بگویم باید بابت این توافق از ما تشکر کند؛ زیرا اگر ایران سلاح هستهای داشت، اسرائیل حتی دو ساعت هم دوام نمیآورد.»
با این حال نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود تأکید کرده است که متن کامل توافق هنوز منتشر نشده و بخشی از ادعاهای ترامپ مربوط به موضوعاتی است که یا هنوز مورد توافق قرار نگرفته یا به مذاکرات بعدی موکول شده است.
این روزنامه آمریکایی تصریح کرد یادداشت تفاهم فعلی تنها توقف محدودیتها و عوارض مرتبط با تنگه هرمز را برای مدت ۶۰ روز پیشبینی کرده و پس از آن قرار است گفتوگوهای منطقهای درباره آینده این آبراه راهبردی برگزار شود.
نیویورک تایمز همچنین یادآور شد که ایران پیش از آغاز جنگ نیز از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز عوارضی دریافت نمیکرد و در نتیجه، آنچه ترامپ به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح میکند، در واقع بازگشت به شرایط پیش از جنگ است.
ترامپ در ادامه تلاش کرد توافق جدید را با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ مقایسه کند و گفت: توافق کنونی مانع از توسعه یا دستیابی ایران به سلاح هستهای خواهد شد.
این در حالی است که نیویورک تایمز خاطرنشان میکند ایران هنگام پیوستن به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) در سال ۱۹۷۰ نیز چنین تعهدی را پذیرفته بود و این موضوع در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود.
به نوشته این روزنامه، در جریان سه ماه مذاکرات اخیر به ریاست استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد وی، ایران همواره بر حفظ حق غنیسازی اورانیوم در چارچوب مقررات بینالمللی تأکید کرده است.
ترامپ نیز در این گفتوگو اذعان کرد که مذاکرات درباره آینده غنیسازی اورانیوم در ایران همچنان ادامه دارد.
وی مدعی شد: واشنگتن خواهان تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی است، هرچند احتمال پذیرش تعلیق ۱۵ ساله را نیز مطرح کرد.
با این وجود، به گفته ترامپ، ایران در هر شرایطی تنها مجاز به غنیسازی در سطوح پایین خواهد بود.
نیویورک تایمز در پایان گزارش خود یادآور شد که توافق هستهای سال ۲۰۱۵ نیز محدودیتهای مشابهی را برای برنامه هستهای ایران در نظر گرفته بود، اما پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تهران سطح غنیسازی خود را افزایش داد.
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