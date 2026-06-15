رسانه صهیونیستی: ترامپ در قبال میادین نبرد در ایران و لبنان ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد، وزرای کابینه رژیم صهیونیستی معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتوانسته میدان نبرد لبنان را از میدان نبرد ایران جدا کند.

در این گزارش آمده است، باید اعتراف کرد که میادین نبرد در لبنان و ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

لازم به ذکر است که ایران بارها تاکید کرده توقف جنگ در این کشور باید شامل لبنان نیز بشود و هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت با واکنش رو به رو خواهد شد.

پیشتر نیز کانال ۱۴ تلویزیون رژیم در واکنشی تند و منفعلانه، سیاست‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را «ضربه» به منافع تل آویو توصیف کرد.

این رسانه صهیونیستی با ابراز ناتوانی در تحلیل رفتارهای جدید کاخ سفید، اعتراف کرد: آنچه ترامپ در قبال ما مرتکب شده، واقعه‌ای چنان سهمگین و ناگوار است که توصیف و تبیین ابعاد آن دشوار است.