https://mehrnews.com/x3cknf ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲ کد مطلب 6860501 استانها گلستان استانها گلستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲ استقبال مینودشتیها از اجتماع شبانه مردمی مینودشت-مردم مینودشت با حضور گسترده در اجتماع شبانه، صحنهای از همدلی و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6860501 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۰۷؛ تداوم حضور مردمی در خیابانهای شهر تاکستان؛ صدوهفتمین برگ از دفتر حضور مردم ورق خورد مهرگان در ایستگاه ۱۰۷؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند رامیانیها در اجتماع شبانه به استقبال ماه محرم رفتند برچسبها گلستان مینودشت تجمع مردمی
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