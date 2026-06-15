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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۲

استقبال مینودشتی‌ها از اجتماع شبانه مردمی

استقبال مینودشتی‌ها از اجتماع شبانه مردمی

مینودشت-مردم مینودشت با حضور گسترده در اجتماع شبانه، صحنه‌ای از همدلی و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6860501

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