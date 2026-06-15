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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۸

برگزاری چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی در سریش‌آباد

برگزاری چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی در سریش‌آباد

سریش‌آباد- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان از برگزاری چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی همزمان با ایام محرم در شهر سریش‌آباد خبر داد.

حمیدرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین «گردهمایی کودکان عاشورایی» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ عاشورا، ترویج ارزش‌های دینی و ایجاد زمینه مشارکت نسل آینده در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار می‌شود.

وی افزود: کودکان و نوجوانان با حضور در این برنامه معنوی، ضمن عرض ارادت به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با مفاهیم ایثار، فداکاری، آزادگی و مسئولیت‌پذیری که از پیام‌های ماندگار قیام عاشورا است، بیشتر آشنا می‌شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ادامه داد: چهارمین گردهمایی بزرگ کودکان عاشورایی با همکاری معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و همزمان با سومین روز از ماه محرم و بزرگداشت مقام حضرت رقیه (س) برگزار خواهد شد.

گوهری خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان و فراهم کردن بستر حضور آنان در مناسبت‌های مذهبی از برنامه‌های مهم کانون پرورش فکری است.

وی یادآور شد: این مراسم روز پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سریش‌آباد، میدان شهدا، خیابان شهید صدوقی، حسینیه صاحب‌الزمان (عج) برگزار می‌شود.

کد مطلب 6860543

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