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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

بسیج ظرفیت‌های سلامت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

بسیج ظرفیت‌های سلامت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

خرمشهر - رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: همه ظرفیت‌های حوزه سلامت برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین در مرزهای کشور بسیج می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر صبح امروز دوشنبه در جریان بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی شهید حاج قاسم سلیمانی در مرز شلمچه بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تقویت زیرساخت‌های بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تمهیدات لازم باید در بخش‌های مختلف بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی اندیشیده شود تا خدمات مطلوب و در شأن زائران اربعین حسینی ارائه شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به جایگاه مرز شلمچه در تردد زائران افزود: مرز شلمچه پس از مرز مهران دومین مرز پرتردد کشور محسوب می‌شود و از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

میعادفر ادامه داد: طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های مناسبی در این منطقه فراهم شده و امسال نیز با تلاش همکاران حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات گسترده و باکیفیت در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم کمیته بهداشت و درمان اربعین همچون سال‌های گذشته در زمره کمیته‌های برتر قرار گیرد و با ارائه خدمات مؤثر، ضمن جلب رضایت زائران، رضایت خداوند متعال نیز حاصل شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به بازدیدهای میدانی از مرزهای کشور بیان کرد: در روزهای اخیر از مرزهای شلمچه و چذابه بازدید شده و همچنین معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور از مرزهای مهران و خسروی بازدید کرده است تا وضعیت آمادگی این مناطق بررسی شود.

میعادفر گفت: هماهنگی‌های لازم با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان مرتبط در حال انجام است تا نیازها و کمبودهای احتمالی شناسایی و پیش از آغاز مراسم اربعین اقدامات لازم برای رفع نواقص و تقویت زیرساخت‌ها انجام شود.

وی در ادامه با حضور در پایگاه اورژانس ۱۱۵ شلمچه از نزدیک با کارکنان و نیروهای عملیاتی دیدار و مسائل و ظرفیت‌های این مجموعه را بررسی کرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: هدف اصلی مجموعه سلامت کشور تأمین حداکثری خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی برای زائران و ارتقای سطح آمادگی در تمامی مرزهای محل تردد زائران اربعین است.

کد مطلب 6860562

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