به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر صبح امروز دوشنبه در جریان بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی شهید حاج قاسم سلیمانی در مرز شلمچه بر ضرورت برنامهریزی دقیق و تقویت زیرساختهای بهداشت، درمان و فوریتهای پزشکی برای خدمترسانی به زائران اربعین تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تمهیدات لازم باید در بخشهای مختلف بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی اندیشیده شود تا خدمات مطلوب و در شأن زائران اربعین حسینی ارائه شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به جایگاه مرز شلمچه در تردد زائران افزود: مرز شلمچه پس از مرز مهران دومین مرز پرتردد کشور محسوب میشود و از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.
میعادفر ادامه داد: طی سالهای گذشته زیرساختهای مناسبی در این منطقه فراهم شده و امسال نیز با تلاش همکاران حوزه سلامت و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات گسترده و باکیفیت در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: امیدواریم کمیته بهداشت و درمان اربعین همچون سالهای گذشته در زمره کمیتههای برتر قرار گیرد و با ارائه خدمات مؤثر، ضمن جلب رضایت زائران، رضایت خداوند متعال نیز حاصل شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به بازدیدهای میدانی از مرزهای کشور بیان کرد: در روزهای اخیر از مرزهای شلمچه و چذابه بازدید شده و همچنین معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور از مرزهای مهران و خسروی بازدید کرده است تا وضعیت آمادگی این مناطق بررسی شود.
میعادفر گفت: هماهنگیهای لازم با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و معاونان مرتبط در حال انجام است تا نیازها و کمبودهای احتمالی شناسایی و پیش از آغاز مراسم اربعین اقدامات لازم برای رفع نواقص و تقویت زیرساختها انجام شود.
وی در ادامه با حضور در پایگاه اورژانس ۱۱۵ شلمچه از نزدیک با کارکنان و نیروهای عملیاتی دیدار و مسائل و ظرفیتهای این مجموعه را بررسی کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: هدف اصلی مجموعه سلامت کشور تأمین حداکثری خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی برای زائران و ارتقای سطح آمادگی در تمامی مرزهای محل تردد زائران اربعین است.
نظر شما