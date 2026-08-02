به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر ظهر امروز یکشنبه در بازدید از مرز شلمچه اظهار کرد: مرز شلمچه چهارمین نقطه مرزی بود که در بازدیدهای میدانی ارزیابی کردیم و جای خرسندی است که دانشگاه علوم پزشکی آبادان به عنوان متولی کمیته بهداشت و درمان اربعین، هماهنگیهای درونبخشی و برونبخشی را با دقت به انجام رسانده است.
وی، مرکز بهداشتی درمانی شهید سلیمانی را یکی از نقاط قوت این دانشگاه برشمرد و افزود: این مرکز با بهرهگیری از تجهیزات کامل و نیروهای مجرب، خدمات شایستهای را به زائران ارائه میدهد که گویای مدیریت صحیح در این مجموعه است.
رئیس اورژانس کشور با قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان و رئیس کمیته ستاد اربعین این دانشگاه عنوان کرد: در شرایط فعلی، دستیابی به خودکفایی در تأمین نیروی انسانی برای خدماترسانی به زائران بسیار ارزشمند است و نشان از برنامهریزی دقیق دارد.
میعادفر تصریح کرد: با وجود افزایش چشمگیر تردد زائران در مرز شلمچه نسبت به سالهای گذشته، خدماترسانی با کیفیتی مطلوب و با بهرهگیری از نصف ظرفیت بروندانشگاهی در حال انجام است که این موضوع نشاندهنده توانمندی کادر درمان است.
وی در پایان توصیههایی به زائران داشت و گفت: زائران در مسیر برگشت به دلیل خستگی، عدم استراحت کافی و گرمای هوا، حتماً در موکبهای فعال شلمچه استراحت کنند و پس از بازیابی توان، مسیر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه برای خود و دیگران جلوگیری شود.
نظر شما