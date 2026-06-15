به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری ظهر دوشنبه در سخنانی در مسجد آذربایجانی‌های گرگان با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره نحوه مواجهه با تحولات سیاسی و بین‌المللی اظهار کرد: در معارف اسلامی، اصل بر حفظ عزت، اقتدار و رعایت اصول حکیمانه در تعامل با دیگران است.

وی با بیان اینکه در برخی شرایط ممکن است گفت‌وگو، توافق یا آتش‌بس برای حفظ منافع ملی و مصالح جامعه اسلامی مطرح باشد، افزود: آنچه اهمیت دارد، دقت در اجرا، پایبندی عملی طرفین و پرهیز از ساده‌انگاری در برابر تعهدات است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تجربه‌های تاریخی و تحولات منطقه‌ای نشان داده است که در عرصه روابط بین‌الملل، باید با نگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر تضمین‌های روشن حرکت کرد تا حقوق ملت‌ها دچار آسیب نشود.

طاهری با اشاره به شرایط حساس منطقه گفت: تحولات اخیر نشان می‌دهد که بی‌توجهی به پایبندی عملی طرف مقابل می‌تواند زمینه‌ساز تکرار تنش‌ها و بی‌ثباتی در برخی مناطق شود و از این رو هوشیاری و دقت در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس منطق گفت‌وگو، عقلانیت و حفظ منافع ملی عمل کرده و در عین حال بر ضرورت حفظ قدرت بازدارندگی و انسجام داخلی تأکید دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسیر دیپلماسی باید در کنار اقتدار ملی دنبال شود، خاطرنشان کرد: هرگاه کشورها با تکیه بر توان داخلی و وحدت ملی وارد عرصه تعاملات شده‌اند، دستاوردهای بهتری کسب کرده‌اند.

طاهری همچنین بر ضرورت مطالبه‌گری مسئولانه از سوی مردم تأکید کرد و گفت: حمایت از مسئولان به معنای نادیده گرفتن نقدهای دلسوزانه نیست و جامعه باید در کنار انسجام، نسبت به تصمیمات کلان کشور نیز نگاه آگاهانه و مطالبه‌گرانه داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و همدلی اجتماعی اظهار کرد: آینده کشور در گرو حفظ انسجام، تقویت اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است و باید با عقلانیت و هوشیاری مسیر پیشرفت و اقتدار ادامه یابد.