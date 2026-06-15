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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

طاهری: آینده کشور در گرو حفظ انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است

طاهری: آینده کشور در گرو حفظ انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است

گرگان-نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم هوشیاری در تعاملات خارجی گفت: آینده کشور در گرو حفظ انسجام، تقویت اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری ظهر دوشنبه در سخنانی در مسجد آذربایجانی‌های گرگان با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره نحوه مواجهه با تحولات سیاسی و بین‌المللی اظهار کرد: در معارف اسلامی، اصل بر حفظ عزت، اقتدار و رعایت اصول حکیمانه در تعامل با دیگران است.

وی با بیان اینکه در برخی شرایط ممکن است گفت‌وگو، توافق یا آتش‌بس برای حفظ منافع ملی و مصالح جامعه اسلامی مطرح باشد، افزود: آنچه اهمیت دارد، دقت در اجرا، پایبندی عملی طرفین و پرهیز از ساده‌انگاری در برابر تعهدات است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تجربه‌های تاریخی و تحولات منطقه‌ای نشان داده است که در عرصه روابط بین‌الملل، باید با نگاه واقع‌بینانه و مبتنی بر تضمین‌های روشن حرکت کرد تا حقوق ملت‌ها دچار آسیب نشود.

طاهری با اشاره به شرایط حساس منطقه گفت: تحولات اخیر نشان می‌دهد که بی‌توجهی به پایبندی عملی طرف مقابل می‌تواند زمینه‌ساز تکرار تنش‌ها و بی‌ثباتی در برخی مناطق شود و از این رو هوشیاری و دقت در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس منطق گفت‌وگو، عقلانیت و حفظ منافع ملی عمل کرده و در عین حال بر ضرورت حفظ قدرت بازدارندگی و انسجام داخلی تأکید دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مسیر دیپلماسی باید در کنار اقتدار ملی دنبال شود، خاطرنشان کرد: هرگاه کشورها با تکیه بر توان داخلی و وحدت ملی وارد عرصه تعاملات شده‌اند، دستاوردهای بهتری کسب کرده‌اند.

طاهری همچنین بر ضرورت مطالبه‌گری مسئولانه از سوی مردم تأکید کرد و گفت: حمایت از مسئولان به معنای نادیده گرفتن نقدهای دلسوزانه نیست و جامعه باید در کنار انسجام، نسبت به تصمیمات کلان کشور نیز نگاه آگاهانه و مطالبه‌گرانه داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و همدلی اجتماعی اظهار کرد: آینده کشور در گرو حفظ انسجام، تقویت اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است و باید با عقلانیت و هوشیاری مسیر پیشرفت و اقتدار ادامه یابد.

کد مطلب 6860963

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