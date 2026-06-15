امام جمعه سیراف: پیام‌ نهضت عاشورا برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری صبح دوشنبه در نشست قرارگاه فرهنگی سیراف با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه برنامه‌های دهه اول ماه محرم و همایش جهانی شیرخواران حسینی با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی این شهر ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، این ایام را «روشنایی‌بخش دل‌ها» و بهترین فرصت برای پالایش روح و جان مؤمنان دانست.

وی با تأکید بر جایگاه والای نهضت حسینی در تاریخ اسلام، اظهار کرد: تولد انقلاب اسلامی ایران و تداوم و استمرار آن، ریشه در همین اشک‌ها، شور حسینی و پیوند قلبی مردم با مکتب اباعبدالله الحسین (ع) دارد.

امام جمعه سیراف در ادامه سخنان خود، بعثت و بیداری عمومی مردم را محصول همین مکتب متعالی دانست و بر لزوم تبیین پیام‌های نهضت عاشورا برای نسل جوان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، اعضای حاضر به بحث و تبادل‌نظر پیرامون جزئیات اجرایی، هماهنگی هیئت‌های مذهبی و کیفیت برگزاری مراسم‌های آیینی پرداختند.

این نشست با تصویب چندین مصوبه مهم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم‌های دهه محرم، به‌ویژه همایش شیرخواران حسینی در سیراف، به کار خود پایان داد تا زمینه حضور پرشور مردم ولایت‌مدار این منطقه در مجالس عزاداری فراهم شود.