بسیج افتخار فرهنگ بزرگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خراسانی در نشست هماهنگی برگزاری هفته بسیج که عصر دوشنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند برگزار شد، گفت: امسال هقته بسیج متفاوت از سال های گذشته برگزار می شود، زیرا این هفته با دهه اول ماه محرم، که رسالت اصلی بسیج از آنجا برخاسته است، تقارن دارد.

وی اظهار داشت: شعار محوری این هفته، بسیج امتداد عاشورا و همچنین شعار اصلی این هفته "هیهات منا الذله، یالثارت الحسین(ع)، لبیک یا حسین(ع)" است.

وی گفت: بسیج و بسیجی پیرو مکتب عاشورا است و بصیرت بسیج نیز به خاطر این تفکر است که از مکتب انسان ساز و بزرگ امام حسین(ع) نشات می گیرد.

خراسانی گفت: در شهرستان نهاوند برنامه های متنوعی پیش بینی شده که از مهمترین این برنامه ها برگزاری گردهمایی بزرگ عاشورائیان در روز تاسوعای حسینی اشاره کرد.

وی گفت: تقارن هفته بسیج با دهه اول محرم باعث شده تا برای زنده نگاه داشتن اهداف بزرگ قیام امام حسین (ع) که احیاء اسلام و سنت پیامبر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر است، برنامه های فرهنگی تو سط نیروی بسیجی در سطح هئیات مختلف نهاوند برگزار شود.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: به دلیل همزمان بودن هفته بسیج با ماه محرم برنامه های هفته بسیج باید رنگ و بوی محرم داشته باشد.

وی مراسم شیرخواران علی اصغر و منتظران مهدی در شهرنهاوند و بخش ها را از اهم برنامه های مردمی درماه محرم برشمرد که به همت پایگاههای مقاومت بسیج حوزه نهاوند اجرا خواهد شد.

در این نشست چهار کمیته برای برگزاری مراسمات هفته بسیج نهاوند تشکیل شد.