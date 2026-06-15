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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پلمب ۱۴۳ واحد متخلف اقتصادی در گیلان

پلمب ۱۴۳ واحد متخلف اقتصادی در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از صدور احکام پلمب برای ۱۴۳ واحد متخلف در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برخورد با متخلفان با قاطعیت ادامه دارد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخورد قاطع و بازدارنده با واحدهای متخلف، اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و نظم اقتصادی جامعه، قضات شعب تعزیرات حکومتی استان طی سه ماهه نخست سال جاری، ۱۴۳ فقره حکم پلمب برای واحدهای متخلف اقتصادی صادر کردند.

وی با تأکید بر اعمال مصوبه سران قوا درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: بر اساس این مصوبه، جریمه‌ها چندین برابر افزایش یافته و پلمب واحدهای صنفی متخلف و نصب بنر نیز در دستور کار قرار گرفته است که این اقدامات بازدارندگی لازم را برای مقابله با تخلفات صنفی فراهم خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: این برخوردهای قاطع ادامه‌دار خواهد بود و هیچ گونه اغماضی با متخلفان اقتصادی که امنیت و سلامت اقتصادی مردم را به خطر می‌اندازند، نداریم.

کد مطلب 6860625

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