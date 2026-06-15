خبرگزاری مهر، گروه استانها- محسن خندستان*: وضعیت امروز تالاب گاوخونی از همین جنس است.
پدیدهای که نه در یک روز و یک فصل، بلکه در طول دههها شکل گرفته و اکنون به یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی فلات مرکزی ایران تبدیل شده است. آنچه امروز در انتهای زایندهرود مشاهده میشود، تنها موضوع یک تالاب نیست؛ بلکه بازتابی از شرایط منابع آب در یکی از مهمترین حوضههای آبریز کشور است.
در انتهای زایندهرود، جایی که آب پس از پیمودن مسیر طولانی خود در قلب ایران به آرامش میرسید، گاوخونی قرار داشت؛ تالابی که قرنها بخشی از نظم طبیعی و فرهنگی این سرزمین بود. برای بسیاری از مردم، گاوخونی تنها نامی بر نقشه جغرافیا است، اما در حقیقت آخرین حلقه زنجیرهای محسوب میشود که کوهستانهای زاگرس را به دشتهای مرکزی ایران پیوند میدهد.
سرنوشت این تالاب همواره بازتابی از وضعیت زایندهرود بوده است؛ هرگاه رود از جریان مناسب برخوردار بوده، تالاب نیز شرایط پایدارتری داشته و هرگاه منابع آب کاهش یافتهاند، آثار آن در انتهای این حوضه آشکار شده است.
امروز وقتی از گاوخونی سخن میگوییم، در حقیقت از مسئلهای گستردهتر صحبت میکنیم؛ مسئلهای که به رابطه انسان با آب و طبیعت بازمیگردد. ایران سرزمینی کمآب است و مردمانش طی قرنها شیوههایی هوشمندانه برای سازگاری با این واقعیت ابداع کرده بودند. قناتها، آبانبارها، تقسیم سنتی آب و احترام به ظرفیتهای طبیعی، بخشی از خرد تاریخی این سرزمین بود. اما در دهههای اخیر، افزایش جمعیت، توسعه شهری، گسترش صنایع و فشار فزاینده بر منابع آبی، شرایط تازهای را پدید آورده است که نیازمند بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب است.نتیجه این تحولات را امروز میتوان در زایندهرود و گاوخونی مشاهده کرد.
رودخانهای که نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی اصفهان داشته، با دورههای طولانی کمآبی روبهرو است و تالاب گاوخونی نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. اما موضوع تنها به آبهای سطحی محدود نمیشود. در زیر سطح زمین نیز تغییراتی در حال وقوع است که اهمیت آن کمتر از وضعیت رودخانه و تالاب نیست.
سالها کاهش بارندگی، افت جریانهای سطحی و برداشت گسترده از چاههای کشاورزی، صنعتی و شهری، سفرههای آب زیرزمینی اصفهان را با کاهش قابل توجهی روبهرو کرده است. آبخوانهایی که طی صدها و گاه هزاران سال شکل گرفته بودند، در چند دهه اخیر با سرعتی بیش از توان طبیعی خود مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. هنگامی که میزان برداشت از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه آنها فراتر میرود، تعادل طبیعی به تدریج دچار اختلال میشود و پیامدهای مختلفی پدید میآید.
فرونشست زمین یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت است. این پدیده برخلاف بسیاری از حوادث طبیعی، آرام و تدریجی رخ میدهد، اما آثار آن میتواند برای سالها باقی بماند.
از تأثیر بر زیرساختهای شهری و روستایی گرفته تا ایجاد چالش برای حفاظت از آثار تاریخی، همگی از موضوعاتی هستند که توجه کارشناسان را به خود جلب کردهاند. به همین دلیل، حفاظت از منابع آب زیرزمینی امروز به یکی از ضرورتهای برنامهریزی برای آینده استان تبدیل شده است.
در کنار این پیامدهای طبیعی، باید به آثار اجتماعی کمآبی نیز توجه کرد. در بسیاری از روستاهای شرق اصفهان، کاهش منابع آب، فعالیتهای کشاورزی را با دشواریهایی همراه کرده است.
کشاورزی که برای سالها محور اصلی اقتصاد محلی بوده، امروز بیش از گذشته به مدیریت پایدار آب وابسته است. در چنین شرایطی، بخشی از جمعیت روستایی برای یافتن فرصتهای شغلی و معیشتی جدید به شهرها مهاجرت میکنند.
مهاجرت از روستاها صرفاً یک جابهجایی جمعیتی نیست؛ بلکه تغییری در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق محلی نیز به شمار میرود. کاهش جمعیت روستایی میتواند بر تولید کشاورزی، انتقال دانش بومی و پویایی اجتماعی این مناطق تأثیر بگذارد.
از این رو، مسئله آب تنها یک موضوع محیطزیستی نیست، بلکه با توسعه منطقهای، اشتغال، امنیت غذایی و آینده سکونت در بسیاری از نقاط کشور ارتباط مستقیم دارد.از این منظر، گاوخونی را باید بخشی از یک زنجیره بزرگتر دانست؛ زنجیرهای که از سرچشمههای زایندهرود آغاز میشود و تا سفرههای آب زیرزمینی، مزارع کشاورزی و سکونتگاههای انسانی امتداد مییابد.
هر تغییری در یکی از این بخشها، بر سایر اجزا نیز تأثیر میگذارد و به همین دلیل نگاه به این مسئله باید جامع و بلندمدت باشد.گاوخونی یکی از مهمترین نمادهای این شرایط است.
تالابی که سالها بخشی از تعادل اکولوژیک منطقه بوده و همچنان میتواند در صورت توجه و برنامهریزی مناسب، نقش ارزشمند خود را ایفا کند. هنگامی که یک تالاب با محدودیتهای آبی روبهرو میشود، تنهایک زیستبوم تحت تأثیر قرار نمیگیرد، بلکه مجموعهای از روابط طبیعی و انسانی نیز دچار تغییر میشود. پرندگان مهاجر، پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی محلی و جوامع پیرامون تالاب، همگی به نوعی با این اکوسیستم پیوند دارند.
از سوی دیگر، وضعیت گاوخونی یادآور اهمیت توجه به حقابههای زیستمحیطی است. تجربههای جهانی نشان دادهاند که توسعه پایدار زمانی امکانپذیر است که نیازهای محیطزیستی نیز در کنار نیازهای انسانی مورد توجه قرار گیرند. حفظ تالابها و رودخانهها نه در تقابل با توسعه، بلکه در راستای پایداری آن است.
اما مسئله گاوخونی تنها به محیطزیست محدود نمیشود. این تالاب بخشی از حافظه جغرافیایی ایران است؛ بخشی از میراث طبیعی که در شکلگیری هویت و چشمانداز این منطقه نقش داشته است.
همانگونه که حفاظت از آثار تاریخی اهمیت دارد، حفاظت از سرمایههای طبیعی نیز بخشی از مسئولیت ما در برابر نسلهای آینده محسوب میشود.امروز گاوخونی بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب را یادآوری میکند.
چالشهای موجود قابل انکار نیستند، اما در عین حال تجربههای موفق در نقاط مختلف جهان نشان داده است که با برنامهریزی علمی، افزایش بهرهوری مصرف آب، حفاظت از منابع زیرزمینی، تأمین حقابههای زیستمحیطی و مشارکت جوامع محلی میتوان مسیرهای پایدارتری را پیش روی مناطق خشک و نیمهخشک قرار داد.
روزی زایندهرود مداوم در دل اصفهان جریان داشت و گاوخونی نیز به عنوان بخش مهمی از این چرخه طبیعی، نقشی مؤثر در تعادل زیستمحیطی منطقه ایفا میکرد. امروز این حوضه آبریز با چالشهای متعددی روبهرو است؛ از کاهش منابع آب و افت سفرههای زیرزمینی گرفته تا فشارهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی.
با این حال، توجه به این مسائل میتواند فرصتی برای اصلاح الگوهای مدیریت آب و حرکت به سوی توسعهای پایدارتر باشد. گاوخونی همچنان میتواند نمادی از ضرورت این تغییر نگاه باشد؛ تغییری که آینده اصفهان و بخش مهمی از فلات مرکزی ایران به آن وابسته است.
** نویسنده، مستندساز و کارگردان
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