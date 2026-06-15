وام نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان برای ۱۶۰ هزار واحد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۲۷ هزار واحد متقاضی به پروژه‌های مسکن تخصیص داده شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر در طرح‌های حمایتی مسکن، برای ۸۲۷ هزار متقاضی پروژه تخصیص یافته است. متقاضیان مؤثر شامل افرادی هستند که در سامانه ثبت‌نام کرده و حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه واریز کرده‌اند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز حتی بدون واریز آورده، در زمره متقاضیان مؤثر محسوب می‌شوند و در آمارهای مربوط به جامعه هدف طرح نهضت ملی مسکن قرار دارند.

وی یادآور شد: جامعه هدف ما در حال حاضر ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر است که از این تعداد، ۸۲۷ هزار نفر به پروژه‌های مسکن تخصیص یافته‌اند. این روند به‌صورت مستمر از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال رصد و پایش است.

فرهادزاده با اشاره به وضعیت متقاضیان باقی‌مانده گفت: بخشی از متقاضیانی که هنوز به پروژه‌ها تخصیص نیافته‌اند، تمایلی به پروژه‌های معرفی‌شده برای تخصیص ندارند و به نظر می‌رسد عمده اختلاف موجود میان تعداد متقاضیان مؤثر و متقاضیان تخصیص‌یافته به همین موضوع بازگردد.

وی تاکید کرد: نخستین گام وزارت راه و شهرسازی در این بخش، ساماندهی متقاضیان مؤثر و تخصیص آنان به پروژه‌های مسکن است تا فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: پیشرفت پروژه‌ها در سامانه به‌صورت پلکانی و مستمر رصد می‌شود و با توجه به ماهیت پروژه‌های ساختمانی، هرچه پروژه‌ها به مراحل پایانی ساخت نزدیک‌تر می‌شوند، تعداد واحدهای موجود در آن مراحل کاهش می‌یابد.

وی گفت: بر همین اساس، سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که متقاضیان دارای توان مالی بالاتر به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیشتر هدایت شوند. همچنین برای متقاضیانی که توان مالی کمتری دارند، پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود تا از بروز آسیب در زنجیره ساخت و تأمین مالی پروژه‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در کمتر از یک ماه گذشته، جهش قابل‌توجهی در آغاز پروژه‌ها و پیشرفت مراحل اجرایی به ثبت رسیده است که بخشی از کندی‌های احتمالی ماه‌های قبل را جبران کرده است.

وی تصریح کرد: مقایسه عملکرد یک ماه اخیر با میانگین عملکرد دو سال گذشته نشان می‌دهد که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شرایط بهتری قرار گرفته و سرعت پیشرفت طرح‌ها افزایش یافته است.

فرهادزاده با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی مسکن گفت: روز گذشته مصوبه جدید شورای عالی مسکن توسط معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد که بر اساس آن سقف تسهیلات برای پروژه‌هایی که از مرحله سفت‌کاری عبور کرده‌اند، افزایش یافته است.

وی یادآور شد: بر مبنای این مصوبه، سقف تسهیلات حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امید می‌رود در سال جاری به سرانجام برسند، به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در مرحله بعد باید با همکاری شبکه بانکی، فرآیند اجرایی این مصوبه دنبال شود تا منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تأمین و روند تکمیل واحدها تسریع شود.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی همچنین افزایش سقف تسهیلات در بخش خودمالکی را در دستور کار دارد، اما اجرای این موضوع مستلزم طی مراحل قانونی و هماهنگی با شورای عالی مسکن و شورای هماهنگی بانک‌ها است.

فرهادزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که با انجام هماهنگی‌های لازم، زمینه افزایش سقف تسهیلات ساخت در بخش خودمالکی نیز فراهم شود تا متقاضیان این بخش بتوانند از حمایت‌های مالی بیشتری برخوردار شوند.