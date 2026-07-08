به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه با هدف بررسی راهکارهای تسریع در تکمیل و تحویل پروژههای طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
در این نشست که با حضور شمساله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و رامین الماسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد، راهکارهای اجرایی برای رفع چالشهای موجود در پروژههای نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، محورهایی از جمله استفاده از تسهیلات متمم بانکی، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی تهاتر اراضی و املاک با مطالبات پیمانکاران، تأمین سهم آورده متقاضیان کمدرآمد، استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی و تأمین خدمات زیربنایی از محل منابع صندوق ملی مسکن، در چارچوب ابلاغیههای وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.
مدیران دو دستگاه با تأکید بر ضرورت همافزایی و تعامل مستمر، بر پیگیری مصوبات و اجرای راهکارهای پیشبینیشده از طریق شورای مسکن استان تأکید کردند و خواستار برنامهریزی منسجم برای رفع مشکلات پروژهها شدند.
در این نشست همچنین بر شناسایی دقیق مسائل هر پروژه و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در روند اجرای عملیات عمرانی تأکید شد تا زمینه بهرهبرداری و تحویل بهموقع واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان فراهم شود.
در پایان، مقرر شد گزارش پیشرفت اقدامات اجرایی مرتبط با محورهای تعیینشده بهصورت مستمر و دورهای تهیه و برای پایش و ارزیابی روند اجرای مصوبات ارائه شود. همچنین حاضران بر تداوم هماهنگی و تعامل میان دستگاههای اجرایی بهمنظور تسریع در اجرای تصمیمات و رفع موانع پروژهها تأکید کردند.
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