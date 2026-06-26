شرایط مشارکت بخش‌ خصوصی در ساخت و ساز فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، در نشست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان و تشکل‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان، به بیان نقطه نظرات خود در این حوزه و همچنین پیشنهاداتی که می‌تواند به بهبود رابطه بخش خصوصی با دولت بینجامد، پرداختند.

در این نشست، حمیدرضا معماریان، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه شهری و تعهد این بخش در عمل به تعهدات خود در قبال دولت، گفت: بخش خصوصی تمامی تعهدات خود را در چارچوب صندوق‌های مربوطه انجام داده و در مقابل، برخی دستگاه‌های دولتی در انجام تعهدات خود کوتاهی داشته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت داشتن نگاه کلان‌ در حوزه توسعه شهری به تجربه موفق ساخت شهرک اکباتان در سال ۱۳۵۳ اشاره کرد و افزود: اجرای برخی پروژه‌های بزرگ شهری توسط بخش خصوصی نشان‌دهنده آن است که در صورت فراهم بودن بستر قانونی و اجرایی، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ شهری و همچنین شهرهای جدید، توسط بخش خصوصی فراهم است.

این فعال حوزه ساخت و ساز به پیشنهادی که در سنوات گذشته برای توسعه مناطق جدید شهری به مجموعه وزارت راه و شهرسازی ارایه شد، اشاره کرد و افزود: در سنوات گذشته، طرح‌هایی برای ایجاد شهر جدید، توسط بخش خصوصی ارایه شد که از جمله آن تیس به عنوان اولین شهر هوشمند بود. اما به دلیل محدودیت‌های قانونی و بروکراسی اجرایی، بسیاری از این طرح‌ها به مرحله اجرا نرسید.

معماریان از آمادگی بخش خصوصی برای ساخت یک شهر جدید به عنوان پایلوت خبر داد و افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد، در صورت واگذاری احداث یک شهر جدید، تمامی مراحل طراحی، ساخت و تامین زیرساخت‌ها را بر عهده بگیرد، بدون آنکه بار اضافی به شبکه‌های خدماتی کشور تحمیل شود.

وی خواستار تسهیل قوانین و فراهم شدن امکان مشارکت گسترده تر بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت و سازهای دولتی شد و افزود: طراحی و احداث یکی از شهرهای در حال برنامه‌ریزی، به‌صورت آزمایشی به مدیریت و اجرای بخش خصوصی واگذار شود.