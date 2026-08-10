به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرهادزاده، مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، ۱۹ مرداد) در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت پروژههای مسکن حمایتی، اظهار کرد: پروژههای نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و اگر ابتدای سال ۱۴۰۳ را مبنای مقایسه قرار دهیم، در آن مقطع ۱۲۹ هزار واحد در سامانه ثبت شده بود که این رقم امروز به بیش از ۳۰۳ هزار واحد رسیده است.
وی افزود: در مقاطعی برخی پروژهها افتتاح میشدند، اما پس از مدتی مشخص میشد که با وجود اتمام عملیات ساختمانی، زیرساختهای لازم بهطور کامل فراهم نشده است. در حال حاضر تعداد قابل توجهی واحد داریم که ممکن است عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده باشد، اما به دلیل مسائل مربوط به زیرساختها، در برنامه افتتاح ثبت نشدهاند.
مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از این رو، این موضوع را در دو مسیر دنبال میکنیم؛ نخست، ساخت واحدهای مسکونی و دوم، تأمین زیرساختها، بهویژه شبکههای خدماترسان.
دولت زمین نهضت ملی مسکن را رایگان واگذار میکند
وی ادامه داد: بهتازگی نیز در جلساتی که با معاون وزیر نیرو داشتیم، ایشان بهصورت اکید اعلام کردند که نباید در زمینه تکمیل شبکههای زیربنایی نگرانی وجود داشته باشد. البته ما نیز در حوزه تأمین منابع، با وجود همه محدودیتها و مشکلات، در کنار وزارت نیرو هستیم و منابعی را برای این بخش تأمین کردهایم.
فرهادزاده با اشاره به تعهدات دولت در پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: منظور ما از این دغدغه آن است که در پروژههای نهضت ملی مسکن یا همان اراضی اجاره ۹۹ ساله، دولت مکلف به تأمین زمین، ارائه خدمات و همچنین اعمال برخی تخفیفها بوده است.
وی گفت: این تخفیفها در حوزههایی مانند پروانه، نظام مهندسی، بیمه، مالیات و موارد مشابه اعمال شده است، اما در نهایت هزینه ساخت باید از سوی متقاضیان تأمین شود.
این مقام صنفی بیان کرد: بخشی از این تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی انجام میشود، اما در نهایت این منابع نیز به متقاضیان تعلق دارد. در واقع، دولت تلاش کرده است هزینه زمین را بهطور کامل تقبل کند و زمین را بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد.
مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه ساختوساز در قالب انبوهسازی انجام میشود، بخشی از هزینههای سربار، سرانهها و هزینههای بالاسری کاهش پیدا میکند و طبیعتاً هزینه ساخت برای مردم نسبت به ساختوساز شخصی مناسبتر خواهد بود.
اختصاص ۱۳۰ همت وام به نهضت ملی مسکن
وی تصریح کرد: عملکرد کنونی نیز نشان میدهد این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است و تا چند روز گذشته، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) از طریق تسهیلات بانکی به پروژههای نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.
فرهادزاده با تشریح نحوه اجرای پروژههای اراضی اجاره ۹۹ ساله، اظهار کرد: باید توجه داشت آماری که ارائه میشود مربوط به کل پروژههای ۹۹ ساله است، اما در این میان تفکیکی وجود دارد؛ بخشی از اراضی به مردم واگذار میشود تا بهصورت انفرادی یا گروهی نسبت به ساختوساز اقدام کنند و بخش دیگری نیز در قالب تعاونیها یا پروژههای انبوهسازی دنبال میشود.
اجرای ۵۲۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن بهصورت انبوهسازی
وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۲۸ هزار واحد بهصورت انبوهسازی در حال اجراست؛ به این معنا که ساخت این واحدها با تعهد دولت برای مردم انجام میشود، مردم تأمین مالی را انجام میدهند و دولت نیز فرآیند ساخت را پیش میبرد.
فرهادزاده گفت: همانطور که اشاره شد، روند پیشرفت در پروژههای انبوهسازی طبیعتاً نسبت به واحدهایی که زمین آنها به مردم واگذار شده تا خودشان نسبت به ساخت اقدام کنند، بیشتر است. در مجموع، پیشرفت فیزیکی پروژههای انبوهسازی در کشور حدود ۵۰ درصد است.
مدیرکل طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش واگذاری نیز روند قابل توجهی وجود دارد و مردم روی زمینهایی که در اختیارشان قرار گرفته، خودشان فرآیند ساخت را پیش میبرند. البته در این بخش نیز حجم کار قابل توجه است و روند کلی مناسبی دارد.
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژههای انبوهسازی در اراضی ۹۹ ساله
وی یادآور شد: در پروژههای ۹۹ ساله، پیشرفت انبوهسازی در کشور اکنون به حدود ۵۱ درصد رسیده است. تفاوت اصلی این است که در بخش واگذاری، دولت همچنان تعهد تأمین زیرساخت، واگذاری زمین و برنامهریزی برای پرداخت تسهیلات را برعهده دارد، اما در مسیر ساخت، دولت مستقیماً وارد اجرا نمیشود و خود مردم، چه بهصورت انفرادی و چه گروهی، ساختوساز را مدیریت میکنند.
فرهادزاده اظهار کرد: معمولاً این گروهها کمتر از ۱۰ نفر هستند و با هماهنگی یکدیگر پروژه را پیش میبرند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت پروژههای انبوهسازی خاطرنشان کرد: درباره پروژههای انبوهسازی که حدود ۵۲۸ هزار واحد را شامل میشود، موضوع تأمین اعتبار همچنان یکی از دغدغههای اصلی وزارت راه و شهرسازی است تا بتوانیم این پروژهها را به سرانجام برسانیم.
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