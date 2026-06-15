وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در قم تا اواسط هفته ادامه دارد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و دادههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا سهشنبه ۲۶ خردادماه، آسمان استان قم عمدتاً صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب جوی در سطح استان به شمار میرود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: در این مدت به ویژه در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و سرعت وزش باد در برخی ساعات به بیشترین میزان پیشبینی شده خواهد رسید.
وی ادامه داد: شرایط جوی قم امروز دوشنبه نیز تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود و جهت باد همچنان غربی خواهد بود و سرعت آن در محدوده ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت قرار خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: برای روز سهشنبه نیز آسمان استان صاف خواهد بود، اما جهت وزش باد به شمال غربی تغییر میکند و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است و در این روز نیز در برخی مناطق احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
دمای قم تا ۴۱ درجه سانتیگراد افزایش مییابد
ترابیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای شهر قم در روز یکشنبه به ۴۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی افزود: برای روز دوشنبه حداقل دمای شهر قم ۲۵ درجه و حداکثر دما ۴۱ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: در روز سهشنبه روند کاهش نسبی دما آغاز خواهد شد و حداقل دمای شهر قم به ۲۲ درجه و حداکثر دما به ۳۹ درجه سانتیگراد میرسد.
وی همچنین درباره دماهای ثبت شده در شبانهروز گذشته اظهار کرد: دستجرد با ثبت دمای ۱۸.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در ساعات اولیه صبح بوده است.
ترابیان افزود: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۲.۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر شبانهروز گذشته گزارش شده است.
قم - کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم شرایط جوی پایدار همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان طی سه روز آینده خبر داد.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و دادههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا سهشنبه ۲۶ خردادماه، آسمان استان قم عمدتاً صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب جوی در سطح استان به شمار میرود.
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