افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در راه گلستان

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، در روز دوشنبه جوی نسبتاً آرام در سطح استان حاکم بود، اما به تدریج وزش باد و پدیده گرد و غبار در برخی مناطق شاهد بودیم.
وی افزود: از شامگاه دوشنبه با نفوذ زبانههای سامانه پرفشار، شرایط جوی استان تغییر کرده و افزایش ابر، بارشهای پراکنده و رعد و برق تا صبح روز چهارشنبه در برخی نقاط گلستان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: فعالیت این سامانه به صورت محدود و پراکنده خواهد بود، اما در برخی مناطق میتواند با ناپایداریهای موقت جوی همراه شود.
اصحابی گفت: از روز چهارشنبه به تدریج از میزان ابرها کاسته شده و تا اوایل هفته آینده، جوی پایدار و آرام در استان حاکم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت روند افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق گلستان مورد انتظار است.
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