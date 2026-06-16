افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در راه گلستان

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، در روز دوشنبه جوی نسبتاً آرام در سطح استان حاکم بود، اما به تدریج وزش باد و پدیده گرد و غبار در برخی مناطق شاهد بودیم.

وی افزود: از شامگاه دوشنبه با نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار، شرایط جوی استان تغییر کرده و افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و رعد و برق تا صبح روز چهارشنبه در برخی نقاط گلستان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: فعالیت این سامانه به صورت محدود و پراکنده خواهد بود، اما در برخی مناطق می‌تواند با ناپایداری‌های موقت جوی همراه شود.

اصحابی گفت: از روز چهارشنبه به تدریج از میزان ابرها کاسته شده و تا اوایل هفته آینده، جوی پایدار و آرام در استان حاکم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت روند افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق گلستان مورد انتظار است.