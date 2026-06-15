در اندیشه ملاصدرا جامعه پیشرفته همان جامعه سعادتمند است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان امنیت و پیشرفت با عنوان «امنیت و پیشرفت در حکمت متعالیه» در پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت برگزار شد. در این نشست، مدیر پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، حجت الاسلام نجف لک‌زایی به تبیین طرح آرمانی ملاصدرا برای جامعه و دسته‌بندی تهدیدات جوامع پرداخت.

این نشست با بیانات آقای حجت الاسلام رسول حکمی دبیر نشست آغاز شد؛ وی ضمن تبیین اهمیت موضوع و چارچوب کلی برنامه‌ها، محورهای ابهام در خصوص مفاهیم امنیت، پیشرفت و نسبت آن‌ها با یک‌دیگر را طرح کرد تا بستر نظری لازم برای ورود به مباحث اصلی فراهم گردد.

در ادامه، حجت الاسلام نجف لک‌زایی به عنوان سخنران اصلی نشست به بررسی طرح آرمانی حکمت متعالیه و تلازم امنیت و سعادت پرداخت. وی با استناد به آثار حکمت متعالیه اظهار داشت: طرح آرمانی صدرالمتألهین برای انسان و جامعه، بر پایه منطق سفرهای چهارگانه (اسفار اربعه) استوار است.

لک‌زایی با بیان اینکه در این اندیشه، «پیشرفت» معادل «سعادت» است، تصریح کرد: جامعه پیشرفته همان جامعه سعادتمند است. میان امنیت و سعادت تلازم و پیوند ناگسستنی وجود دارد و در واقع، امنیت شرط و بستر بنیادین برای تحقق پیشرفت و سعادت جامعه به شمار می‌رود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به ارائه یک خوانش امنیتی از مشهد پنجم کتاب «المشاهد الربوبیه» ملاصدرا پرداخت. وی ضمن تبیین مراتب وجودی افراد و مراتب انسان‌ها، به جایگاه و رسالت انبیا در هدایت جامعه به سوی سعادت اشاره کرد.

وی همچنین تهدیدات متوجه جوامع را به سه دسته تفکیک کرد و افزود: این تهدیدات شامل “کفر به خدا” (تهدیدات مبنایی و اعتقادی)، “اموری که به حیات انسان مرتبط است” (تهدیدات جانی) و “معیشت” (تهدیدات اقتصادی) است.

وی در ادامه، اهمیت و اولویت هریک از این تهدیدات را با توجه به مراتب انسانی و رسالت پیامبران مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

بخش پایانی این نشست علمی به پرسش و پاسخ اختصاص داشت. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی در این بخش به پرسش‌های حاضران از قبیل تفاوت رویکرد حکمت سینوی و حکمت متعالیه در عرصه سیاست خارجی پاسخ داد و تفاوت نگاه این دو مکتب فلسفی را تبیین نمود.

همچنین در پایان این نشست، پیرامون جایگاه و نقش تکنولوژی در معادلات امنیت و پیشرفت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.