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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار محرم در کردستان

آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار محرم در کردستان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از اجرای طرح نظارتی ویژه ایام محرم و صفر با هدف کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی طرح نظارتی ویژه ماه محرم در استان کردستان که با هدف تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی آغاز شد، اظهار کرد: این طرح از ۲۵ خردادماه آغاز شده و تا ۲۲ مردادماه سال جاری ادامه خواهد داشت و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در سطح استان اجرا می‌شود.

رحیمیان با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها و خدمات در ایام محرم و صفر افزود: در این طرح، وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، مواد غذایی، اقلام پرمصرف، نذورات، خدمات حمل‌ونقل و فعالیت واحدهای صنفی و خدماتی به‌صورت مستمر بررسی و پایش می‌شود.

وی تأکید کرد: با تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و سایر تخلفات صنفی و اقتصادی، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ و تلفن گویای ۱۳۵ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

طرح نظارتی ویژه ماه محرم و صفر در کردستان تا ۲۲ مردادماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6860721

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