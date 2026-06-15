به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش صبح دوشنبه در جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه اشتغالزایی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: حمایت از طرحهای اشتغالزا و تقویت زیرساختهای اقتصادی روستاها از مهمترین برنامههای دولت در راستای توسعه متوازن و کاهش مهاجرت از مناطق روستایی است.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی افزود: بیش از ۷۳۰ طرح و پرونده ثبتشده در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور موفق به دریافت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شدند که نقش مهمی در ایجاد و تثبیت فرصتهای شغلی در روستاهای استان داشته است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای جذب مؤثر تسهیلات سال جاری گفت: رابطان سرمایهگذاری و اشتغال فرمانداریها باید ضمن شناسایی متقاضیان واجد شرایط در مناطق روستایی، هدایت طرحها را به سمت تکمیل زنجیرههای تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: حمایت از طرحهایی که بتوانند حلقههای مفقوده زنجیره تولید را تکمیل کنند، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم خواهد کرد.
خدابخش همچنین از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای روستایی آذربایجان شرقی در اواخر شهریورماه سال جاری خبر داد و افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیتها، تولیدات و دستاوردهای روستاییان استان خواهد بود و در آن از تولیدکنندگان برتر روستایی نیز تجلیل میشود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش صندوقهای خرد مالی زنان در توسعه اقتصادی روستاها گفت: این صندوقها به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر توانمندسازی اقتصادی، نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال، توسعه کسبوکارهای کوچک و افزایش مشارکت اقتصادی زنان روستایی داشتهاند و حمایت از فعالیت آنها باید با جدیت دنبال شود.
وی بر تسریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات، رفع موانع موجود در مسیر تشکیل پروندهها، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل و همچنین نظارت مستمر بر نحوه هزینهکرد منابع تأکید کرد.
در این جلسه وضعیت جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی روستایی در شهرستانهای مختلف استان، عملکرد بانکهای عامل وراهکارهای افزایش اثربخشی تسهیلات در ایجاد اشتغال پایدار مورد بررسی قرار گرفت.
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