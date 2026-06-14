تأکید فرماندار بناب بر تشدید نظارت بر بازار و حمایت از معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه شورای اداری شهرستان بناب با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در این نشست، محمدحسین قلعه‌ای با قدردانی از بصیرت، همراهی و حضور همیشگی مردم این شهرستان در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان در مسیر پاسخگویی به مطالبات عمومی تأکید کرد.

فرماندار بناب با اشاره به حضور مستمر مردم این شهرستان در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: مردم بناب همواره در کنار نظام بوده‌اند و این مسئولان هستند که باید با تلاش بیشتر، پاسخگوی این اعتماد و همراهی باشند.

وی با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه مردم بناب در بیش از ۱۰۰ روز گذشته، این حضور را نشانه‌ای از بصیرت، انسجام و پشتیبانی اجتماعی مردم شهرستان از نظام جمهوری اسلامی دانست.

قلعه‌ای در ادامه با اشاره به مفهوم «هیهات من‌الذله» و جایگاه آن در مکتب امام حسین (ع)، گفت: این شعار نماد ایستادگی در برابر ظلم و نپذیرفتن ذلت است و امروز نیز رمز عزت و اقتدار در برابر دشمنان، در کنار توان نیروهای مسلح، ایمان، بصیرت و تقوای مردم است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: دولت تمام توان خود را برای تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته است و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی، نظارت بر بازار را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا آرامش و ثبات در تأمین نیازهای عمومی حفظ شود.

فرماندار بناب همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح عملکرد ادارات تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت رسانه‌ها و خبرنگاران برای تبیین خدمات و اقدامات خود استفاده کنند. همچنین هر دستگاه باید تنها در حوزه تخصصی خود اظهار نظر کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و افزایش مصرف حامل‌های انرژی تصریح کرد: با وجود برخی بارش‌ها، همچنان در تأمین آب شرب با چالش‌هایی مواجه هستیم؛ از این‌رو صرفه‌جویی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و ادارات و شهروندان در مدیریت مصرف آب و انرژی همکاری جدی داشته باشند.

قلعه‌ای در ادامه از متولیان هیئت‌ها و دسته‌جات حسینی خواست نذورات و احسانات خود را به سمت حمایت از اقشار کم‌برخوردار هدایت کنند و افزود: با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان اثرگذاری این نذورات را افزایش داد و بخشی از مشکلات معیشتی نیازمندان را کاهش داد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در این چارچوب تدوین و اجرا کنند.

فرماندار بناب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب، روند دسترسی مردم به وام‌ها تسهیل شود و دستگاه‌های مرتبط نقش‌آفرینی مؤثرتری در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به عملکرد برخی بخش‌ها اظهار داشت: بخش مرکزی بناب توانسته فراتر از سهم استانی عمل کند و بیش از ۲۶ درصد تسهیلات روستاهای تابعه را محقق سازد. همچنین اداره کمیته امداد در اعطای تسهیلات بانکی، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

قلعه‌ای در پایان با تأکید بر تداوم این روند، خواستار برنامه‌ریزی جدی‌تر مدیران برای حمایت از تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم شد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های مدیران سابق، آقایان عابدپور، حسن علیوند و وحیدری به ترتیب به عنوان مدیران جدید ادارات آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان منصوب و معرفی شدند.