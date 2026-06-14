به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترکی با حضور معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و مسئولان حوزه جوانان با معاون بهزیستی شهرستان تبریز عصر یکشنبه با هدف بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک در حوزه توانمندسازی جوانان برگزار شد.
در این نشست، امیر تقیزاده معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به همراه حسین دهقانی رئیس گروه ساماندهی امور جوانان و طاهری مسئول برگزاری کارگاههای آموزشی با یدالله آسانی معاون بهزیستی شهرستان تبریز و جمعی از کارشناسان این مجموعه دیدار و گفتوگو کردند.
در جریان این دیدار، دو طرف ضمن بررسی ظرفیتها و امکانات موجود، بر لزوم همافزایی و تعامل بیشتر میان دستگاهها برای ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه هدف بهویژه جوانان و افراد تحت پوشش بهزیستی تأکید کردند.
برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای زندگی، اجرای کارگاههای مهارتآموزی و اشتغال و همچنین ارائه خدمات مشاورهای رایگان از جمله مهمترین محورهای همکاری مشترک میان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و بهزیستی شهرستان تبریز عنوان شد.
در پایان این نشست مقرر شد با تدوین برنامههای اجرایی مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دو مجموعه، زمینه اجرای دورههای آموزشی و ارائه خدمات مورد توافق در ماههای آینده فراهم شود.
نظر شما