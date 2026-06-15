مسجدی در آمریکا درهایش را به روی غیر مسلمانان گشود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجدی در میدوز واقع در «ایلینوی» آمریکا درهای خود را به روی کسانی که مایلند تا به طور مستقیم با دین اسلام آشنا شوند گشود.

متولیان مسجد اعلام کردند که این تلاشی برای از بین بردن تصورات غلط درباره اسلام، گفت‌وگو و ایجاد جامعه‌ای آگاه‌تر است.

در بیانیه منتشر شده در این زمینه آمده است که اسلام اغلب از دریچه تصورات غلط و کلیشه‌ها نگریسته می‌شود، بنابراین برای کمک به از بین بردن برخی موانع، این مسجد از افراد با پیشینه‌های مختلف دعوت کرد تا برای کسب آگاهی درباره دین اسلام به این مکان بیایند.

سازمان‌دهندگان این برنامه گفتند که ایجاد یک گروه منسجم یکی از مؤثرترین راه‌ها برای از بین بردن برخی از این تصورات غلط است و این دقیقا همان کاری است که در این مسجد انجام می‌شود.

کارول پدوت یکی از چند غیرمسلمانی است که قبل از این هرگز از یک مسجد بازدید نکرده بودند و حضور در این مسجد اولین تجربه او بود.

پدوت گفت: این اولین بار است که به مسجد می‌روم. همه چیز برای من جدید است و واقعاً در حال یادگیری از این تجربه هستم. این مسجد که یک انجمن اسلامی نیز هست یکی از نزدیک به ۱۳۰ مسجد در شیکاگولند است.

این مسجد از مردم از همه ادیان دعوت کرد تا با دین اسلام که ریشه در قرآن دارد آشنا شوند و آن را بهتر درک کنند.

سبیل احمد، مدیر «Gainpeace»، گفت: برخی ممکن است سوءتفاهم‌ها یا تصورات غلطی درباره اسلام داشته باشند و یکی از مهم‌ترین این تصورات غلط در مورد حجاب و زنان است.

وی افزود: ما در اینجا به افراد این آگاهی را می‌دهیم که حجاب چه فوایدی برای زنان دارد و اینکه زنان مسلمان برای توانمندی خود و با اشتیاق از حجاب استفاده می‌کنند. وقتی آنها حجاب دارند، برخی افراد ممکن است فکر کنند که مجبور به پوشیدن آن هستند یا این نشانه ظلم و ستم و انقیاد است؛ اما اینطور نیست. این یک افسانه است. زنان حجاب دارند زیرا می‌خواهند توانمند شوند. آنها می‌خواهند آزاد باشند.

«Gainpeace» سازمانی است که به آموزش مردم در مورد اسلام و ایجاد پل‌های ارتباطی در جامعه اختصاص دارد و با مسجد «میدوز» برای آشنایی غیرمسلمانان با اسلام همکاری کرد.