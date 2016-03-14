هفته شناخت اسلام در جامائیکا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شناخت اسلام در جامائیکا، امسال با شعار «یک پیام: محمد(ص) و عیسی(ع)» به تازگی آغاز شده است و تا هفته آینده ادامه دارد.



برنامه های این هفته با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی جامعه درباره دین اسلام و از بین بردن تصورات نادرست نسبت به این دین برگزار می شود.



معروفه تیجانی، عضو شورای اسلامی جامائیکا، درباره تصورات غلط جامعه نسبت به مسلمانان گفت: غیرمسلمانان با نگاه به حجاب زنان مسلمان تصور می کنند که آنها مواد منفجره در زیر حجاب خود پنهان کرده اند!



وی با اشاره به اینکه مردم جامعه، زنان محجبه را در بیشتر جاها اعضای داعش می دانند، گفت: ما به دلیل این تصورات غلط مجبوریم بارها برای آنها توضیح دهیم که ربطی به گروه تروریستی داعش و قصد تخریب و انفجار نداریم.



لینا ادواردز، از دیگر زنان عضو شورای اسلامی جامائیکا نیز از تصورات کلیشه‌ای منفی مردم درباره زنان محجبه گفت و تأکید کرد: این مشکلات به دلیل نبود شناخت کافی درباره دین اسلام است.