به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر سال هزاران دانش‌آموز در آزمون تیزهوشان شرکت می‌کنند، اما تنها درصد محدودی از آن‌ها موفق می‌شوند نام خود را در فهرست پذیرفته‌شدگان مدارس برتر ببینند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از این دانش‌آموزان پذیرفته‌شده، لزوماً نابغه یا دارای ضریب هوشی خارق‌العاده نبوده‌اند. پس راز موفقیت آن‌ها چیست؟ آیا واقعاً قبولی در تیزهوشان فقط به استعداد ذاتی وابسته است یا عوامل دیگری در پشت پرده این موفقیت نقش دارند؟

در سال‌های اخیر بررسی عملکرد دانش‌آموزان موفق نشان داده است که تفاوت اصلی میان پذیرفته‌شدگان و سایر داوطلبان، بیش از آنکه به هوش وابسته باشد، به نوع آمادگی، برنامه‌ریزی و مسیری که طی کرده‌اند مربوط می‌شود. در این مقاله قصد داریم پرده از برخی واقعیت‌های کمتر گفته‌شده درباره قبولی در تیزهوشان برداریم؛ تا پایان همراه ما باشید.

همه فکر می‌کنند رتبه‌های برتر تیزهوشان نابغه‌اند؛ اما واقعیت چیز دیگری است!

یکی از رایج‌ترین باورهای خانواده‌ها این است که فقط دانش‌آموزان نابغه و استثنایی می‌توانند در مدارس تیزهوشان پذیرفته شوند. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از دانش‌آموزانی که امروز در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند، در سال‌های قبل دانش‌آموزانی کاملاً معمولی بوده‌اند و حتی در برخی موارد نمرات آن‌ها تفاوت چندانی با سایر همکلاسی‌هایشان نداشته است.

آنچه این دانش‌آموزان را از دیگران متمایز کرده، انتخاب مسیر درست آمادگی بوده است. آن‌ها زودتر با سبک سوالات آشنا شده‌اند، مهارت حل مسئله را تقویت کرده‌اند و برای روز آزمون برنامه مشخصی داشته‌اند. در واقع موفقیت در تیزهوشان بیشتر از آنکه یک اتفاق ناگهانی باشد، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات درست و تمرین‌های هدفمند است.

اشتباهی که اکثر خانواده‌ها مرتکب می‌شوند

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات خانواده‌ها این است که تصور می‌کنند فرزندشان ابتدا باید از همان ابتدا هوش ویژه و بالایی داشته باشد و سپس می‌تواند برای آزمون تیزهوشان آماده شود. این در حالی است که بسیاری از دانش‌آموزان موفق، دقیقاً به واسطه ورود به یک مسیر آموزشی هدفمند توانسته‌اند سطح خود را ارتقا دهند.

واقعیت این است که موفقیت در آزمون تیزهوشان یک فرآیند است، نه یک اتفاق. دانش‌آموزانی که از پایه‌های پایین‌تر وارد دوره‌های تخصصی می‌شوند، فرصت بیشتری برای رشد مهارت‌های ذهنی و تحلیلی خود دارند. به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها از مقاطع پایین‌تر مانند کلاس تیزهوشان هفتم برای فرزند خود برنامه‌ریزی می‌کنند تا آمادگی لازم به‌صورت تدریجی و بدون فشار ایجاد شود.

پشت پرده موفقیت رتبه‌های برتر؛ ۵ عادتی که تقریباً همه آن‌ها دارند!

اگر شما هم قصد شرکت در آزمون تیزهوشان و یا سایر مدارس برتر را دارید، آشنایی با تجریبات و عادات دانش آموزانی که در سال‌های اخیر این مسیر را رفته اند و در آزمون پذیرفته شده اند، بسیار راهگشا و مفید خواهد بود.

۱) آشنایی زودهنگام با سبک سوالات

دانش‌آموزان موفق معمولاً مدت‌ها قبل از آزمون با ساختار سوالات هوش و استعداد تحلیلی آشنا می‌شوند و در روز آزمون با سوالات غریبه نیستند.

۲) آزمون دادن مستمر

تقریباً همه پذیرفته‌شدگان در طول مسیر آمادگی، بارها در آزمون‌های آزمایشی شرکت کرده‌اند. شرکت مستمر در آزمون تیزهوشان باعث می‌شود دانش‌آموز نقاط ضعف خود را بهتر شناسایی کند و برای شرایط واقعی آزمون آماده‌تر شود.

۳) تحلیل اشتباهات

رتبه‌های برتر فقط تست نمی‌زنند؛ آن‌ها اشتباهات خود را تحلیل می‌کنند. بسیاری از پیشرفت‌ها دقیقاً از دل همین تحلیل‌ها شکل می‌گیرد.

۴) داشتن برنامه آموزشی مشخص

موفقیت تصادفی نیست. دانش‌آموزان موفق معمولاً برنامه مطالعاتی مشخص و قابل ارزیابی دارند و می‌دانند هر هفته باید روی چه مهارت‌هایی تمرکز کنند.

۵) استفاده از مشاور و مدرس متخصص

یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک قبولی‌های تیزهوشان، بهره‌مندی از راهنمایی افراد باتجربه است. حضور یک مشاور یا مدرس متخصص می‌تواند از بسیاری از اشتباهات رایج جلوگیری کند.

چرا بعضی دانش‌آموزان باهوش هم قبول نمی‌شوند؟!

شاید عجیب به نظر برسد، اما هر سال تعداد زیادی از دانش‌آموزان باهوش در آزمون تیزهوشان موفق نمی‌شوند. دلیل این موضوع آن است که هوش به‌تنهایی برای قبولی کافی نیست.

بسیاری از این دانش‌آموزان دانش درسی خوبی دارند اما مهارت آزمون دادن را کسب نکرده‌اند. برخی دیگر در مدیریت زمان ضعف دارند یا تحت تأثیر استرس جلسه آزمون قرار می‌گیرند. گروهی نیز به دلیل آشنایی ناکافی با سوالات استعداد تحلیلی، در مواجهه با سوالات جدید دچار مشکل می‌شوند.

از سوی دیگر، نمرات خوب مدرسه گاهی باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب می‌شود. دانش‌آموز تصور می‌کند چون در مدرسه موفق است، در آزمون تیزهوشان نیز بدون آمادگی خاصی موفق خواهد شد؛ تصوری که در بسیاری از موارد اشتباه از آب درمی‌آید.

انتخاب آموزشگاه اشتباه؛ قاتل خاموش رؤیای تیزهوشان

با افزایش محبوبیت مدارس تیزهوشان، تعداد آموزشگاه‌های فعال در این حوزه نیز رشد چشمگیری داشته است. متأسفانه همه این مراکز از کیفیت و تخصص لازم برخوردار نیستند و برخی صرفاً با تبلیغات گسترده سعی در جذب دانش‌آموزان دارند.

آمارهای اغراق‌آمیز، وعده‌های غیرواقعی و تمرکز بیش از حد بر تبلیغات، از جمله نشانه‌هایی هستند که باید نسبت به آن‌ها حساس بود. به همین دلیل توصیه می‌شود خانواده‌ها پیش از ثبت‌نام، تحقیقات لازم را انجام دهند و درباره معیارهای انتخاب آموزشگاه مناسب اطلاعات کافی کسب کنند. مطالعه مقاله چطور یک کلاس تیزهوشان قابل اعتماد پیدا کنیم؟ می‌تواند دید بسیار بهتری نسبت به این موضوع در اختیار والدین قرار دهد.

آموزشگاه موفقیت؛ مسیری که بسیاری از قبولی‌های تیزهوشان از آن عبور کرده‌اند!

در میان آموزشگاه‌های فعال در حوزه آمادگی آزمون تیزهوشان، برخی مجموعه‌ها به دلیل تمرکز تخصصی خود نتایج بهتری کسب کرده‌اند. آموزشگاه تیزهوشان موفقیت یکی از این مراکز است که فعالیت خود را به‌صورت اختصاصی بر آزمون‌های ورودی مدارس برتر متمرکز کرده است.

این مجموعه در شش مقطع چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم کلاس برگزار می‌کند و علاوه بر آموزش، خدماتی مانند آزمون‌های منظم، مشاوره تحصیلی، برنامه‌ریزی آموزشی و تحلیل عملکرد دانش‌آموزان را نیز ارائه می‌دهد. امکان شرکت در کلاس‌های حضوری و آنلاین نیز باعث شده دانش‌آموزان از سراسر کشور بتوانند از خدمات این مجموعه استفاده کنند.

بر اساس آمارهای منتشرشده و بازخوردهای خانواده‌ها، درصد قابل توجهی از دانش‌آموزان این مجموعه موفق به قبولی در مدارس تیزهوشان و سایر مدارس برتر شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده نام آموزشگاه موفقیت در میان گزینه‌های مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد.

از موفقیت تا تیزهوشان راهی نیست...!

دانش آموزان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان و یا ثبت نام در کلاس‌های آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس برتر در آموزشگاه تیزهوشان موفقیت از طریق راه‌های ارتباطی زیر با این مجموعه در ارتباط باشند:

وب‌سایت: Amoozeshcenter.com

شماره تماس: ۲۲۸۹۱۸۴۰-۰۲۱ | ۲۲۸۷۱۴۹۶-۰۲۱ | ۲۲۸۷۸۴۱۳-۰۲۱ | ۲۶۷۲۰۸۵۶-۰۲۱ | ۲۶۷۲۰۸۵۹-۰۲۱

آدرس: تهران – پاسداران – نگارستان ششم – پلاک ۵۵

اینستاگرام: MOVAFAGHIATEDU

کانال بله: medu۱

جمع‌بندی؛ راز موفقیت رتبه‌های برتر بالاخره چیست؟

اگر بخواهیم تمام نکات این مقاله را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که موفقیت در تیزهوشان بیش از آنکه به هوش وابسته باشد، به انتخاب مسیر درست وابسته است. رتبه‌های برتر معمولاً معجزه نمی‌کنند؛ آن‌ها زودتر از بقیه شروع می‌کنند، برنامه مشخص‌تری دارند، اشتباهات خود را تحلیل می‌کنند و از راهنمایی افراد متخصص بهره می‌برند.

از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم اطلاعات ارائه‌شده بتواند دید روشن‌تری نسبت به مسیر موفقیت در آزمون تیزهوشان در اختیار شما قرار دهد. اگر شما یا فرزندتان تجربه‌ای در زمینه آمادگی برای تیزهوشان دارید، خوشحال می‌شویم نظر و تجربه خود را در بخش «نظر شما» با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

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