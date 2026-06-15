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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

فصل برداشت گیلاس در دامنه شاهوار؛ برداشت ۲هزار تن محصول از باغات بسطام

فصل برداشت گیلاس در دامنه شاهوار؛ برداشت ۲هزار تن محصول از باغات بسطام

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به برداشت گیلاس از ۲۵۶ هکتار باغ بارور در بسطام، از پیش بینی برداشت دو هزار تنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید باغات گیلاس امیریه بخش بسطام سطح این باغات را ۳۹۰ هکتار برشمرد و توضیح داد: از این تعداد ۲۵۶ هکتار آن بارور است.

وی متوسط عملکرد این محصول را شش تن در هکتار برشمرد و افزود: طی سال زراعی جاری برداشت دو هزار تن محصول گیلاس از باغات پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه برداشت گیلاس از خرداد ماه آغاز شده است، اضافه کرد: طبق برآوردها تا اواخر تیرماه ادامه دار است.

غریب مجنی به یک باغ نمونه گیلاس در امیریه به مساحت سه هکتار اشاره کرد و ادامه داد: ارقام تک دانه مشهد، شیشه ای، بینگ و اسکا در این باغ کشت شده است.

وی افزود: خوشبختانه با اقلیم مناسب و بارندگی های بهاره طی سال جاری عملکرد خوبی را از گیلاس در منطقه شاهد هستیم.

کد مطلب 6860897

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