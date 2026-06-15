توقیف ۴۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در ۵۲ پرونده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد اظهار کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز از جمله چالش‌های نوظهور آسیب‌زننده به اقتصاد ملی و صنعت برق کشور به شمار می‌رود و مقابله با آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۵۲ پرونده در زمینه استخراج غیرمجاز تشکیل و منجر به کشف و توقیف ۴۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز شده است.

دادستان مرکز استان گلستان تاکید کرد: با تمامی افرادی که به هر نحو در این فعالیت‌ها نقش داشته باشند، اعم از بهره‌برداران، فراهم‌کنندگان بستر فعالیت، عوامل تبلیغی و سایر اشخاص دخیل در استخراج غیرمجاز رمزارز، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رزاقی نژاد افزود: برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز با هدف صیانت از امنیت اقتصادی کشور و حفظ پایداری شبکه برق ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام کارشناسان حوزه انرژی، هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل برق ۱۰ خانوار را مصرف می کند و مصرف بالای این تجهیزات علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، سبب افت ولتاژ، ایجاد نوسانات و هارمونیک در شبکه، آسیب به تجهیزات برقی مشترکان، افزایش احتمال سوختن فیوزها، قطع کلیدهای حفاظتی و بروز خاموشی‌های ناخواسته می‌شود.

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