۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار داشت: ۱۳ کیلومتر از اراضی متصرفی شهر سرخرود در حریم ۶۰ متری دریا خلع ید و به وضع سابق اعاده شد.
وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از بیتالمال، انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و با پیگیری مستمر دادستان حوزه قضایی و همکاری مسئولان انتظامی و اجرایی صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: تمامی نوار ساحلی مذکور که بهطور غیرقانونی در تصرف اشخاص بود، به دولت بازگردانده شد.
پوریانی در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست خاطرنشان کرد: توجه به این مسئولیت، به حفظ اکوسیستم کمک کرده و آیندهای پایدار برای نسلهای بعدی تضمین میکند. آگاهسازی و عمل به مسئولیت اجتماعی، گامی اساسی در جهت حفظ محیط زیست و توسعه منابع ملی محسوب میشود.
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