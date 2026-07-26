آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صمت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخورد با واحدهای دارای ماینر غیرمجاز اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه با رئیس‌جمهور -که هفته پیش برگزار شد- اگر از چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به بعد در واحدی دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شود، برق آن واحد به مدت یک ماه قطع خواهد شد.

وی افزود: در صورت تکرار تخلف، موضوع ابطال پروانه فعالیت نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

خالقی با اشاره به این تصمیم، بر ضرورت مقابله با مصرف غیرمجاز برق در شرایط ناترازی شبکه تأکید کرد و گفت: تشدید برخورد با واحدهای متخلف با هدف صیانت از برق مورد نیاز بخش تولید و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است این تصمیم در شرایطی اجرایی می‌شود که موضوع فعالیت ماینرهای غیرمجاز در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت برق تبدیل شده و مسئولان امیدوارند با افزایش نظارت و اعمال جرایم بازدارنده، بخشی از فشار وارد بر شبکه برق کشور در دوره اوج مصرف کاهش یابد.