استمرار تجمعات شبانه؛ مراسم علم بندان شب اول محرم در میدان شهید رئیسی

مجتبی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا زمانی که امر دیگری از سوی ولی فقیه آیت الله سید مجتبی خامنه ای نرسد برنامه تجمعات شبانه ادامه خواهد داشت.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی بیان کرد: ما هیچگاه فکر نمی‌کردیم که تجمعات شبانه به بیش از ۱۰۰ شب برسد ولی با این وجود همچنان پای کار و خدمت رسان مردمی هستیم که برای کشور و انقلاب در تجمعات شبانه حاضر می شوند.

حسین پور ادامه‌داد: تا شب یازدهم محرم هر شب دو یا سه هیئت به میدان اجتماعات شهید رئیسی محل تجمعات مردمی خواهند آمد و برنامه به صورت ترکیبی از عزاداری و رجزخوانی و سخنرانی خواهیم داشت.

وی افزود: امشب ۲۵ محرم هیئت مسجد عاشورا به میدان اجتماعات خواهند آمد و برنامه علم بندانی و اعلان عزای سید الشهدا را خواهیم داشت.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی تأکید کرد: ما تجربه این کار ترکیبی را در شب های احیا داشتیم که هم مراسم احیا را در تجمعات برگزار کردیم و هم اینکه سخنرانی و رجزخوانی مرتبط به فضای جنگ ادامه داشت.

حسین پور تأکید کرد: شب ۲۶ خرداد نیز مراسم یادواره شهدای جهاد کشاورزی را در میدان اجتماعات شهید رئیسی برگزار خواهیم کرد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی گفت: فعلا برنامه و مراسم تا شب یازدهم محرم اینگونه خواهد بود تا اینکه در ادامه چه وظیفه و تکلیفی بر دوش ما باشد.