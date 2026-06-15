خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به ماه محرم، هیئت‌های مذهبی و مراکز فرهنگی ـ مذهبی بیرجند و خراسان جنوبی با تدارک ده‌ها برنامه مذهبی و آیینی، خود را برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان آماده کرده‌اند.

از برگزاری آیین سنتی و دیرینه علم‌بندان و حرکت کاروان نینوا در سطح شهر گرفته تا برپایی مجالس عزاداری، زیارت عاشورا، تجمع هیئت‌های مذهبی و حرکت دسته‌های عزاداری به سوی قتلگاه در روز عاشورا، همگی نشان از آمادگی گسترده عاشقان اهل‌بیت(ع) برای زنده نگه داشتن فرهنگ حسینی دارد.

مسئولان هیئت‌های مذهبی استان می‌گویند برنامه‌های محرم امسال از ۲۵ خرداد با آیین علم‌بندان آغاز شده و تا پایان دهه نخست محرم با حضور گسترده مردم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و خیابان‌های شهر ادامه خواهد یافت.

یکی از این هیئت ها، هیئت محبان الزهرا(س) بیرجند در خیابان شهدا است که برنامه های این هیئت همواره علاقمندان زیادی داشته است.

مراسم سنتی علم بندان در هیئت محبان الزهرا(س)

اسدالله نجف زاده، عضو شورای مجتمع فرهنگی محبان الزهرا(س) بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ما در عصر ۲۵ خرداد مراسم علم بندان را داریم که از ساعت ۴ بعد از ظهر شروع و تا حدود ۶ و نیم ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: مجلس علم بندان از جلسات باصفای محرم در خراسان جنوبی است که با حضور علمداران و چاوشی خوانان از هیئت حسینی برگزار می شود.

نجف زاده تأکید کرد: همچنین از شب اول محرم به مدت ۱۲ شب مراسم عزاداری از ساعت یک ربع به ۹ در محل هیئت محبان الزهرا(ع) برگزار می‌شود.

عضو شورای مجتمع فرهنگی محبان الزهرا(س) بیرجند ادامه‌داد: همچنین برنامه زیارت عاشورای دو ماهه محرم و صفر هیئت محبان الزهرا(ع) برقرار است و از ساعت ۵ تا ۶ صبح برگزار می شود.

نجف زاده تصریح کرد: روز دوم محرم ما حرکت کاروان نینوا را داریم که در سطح شهر برگزار می شود و مورد استقبال مردم قرار می گیرد که امسال در میدان مادر و میدان ابوذر نیز کاروان حرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در روز عاشورا نیز ما صبح مراسم عزاداری باشکوهی را برگزار می کنیم و بعد از نماز ظهر عاشورا طبق روال سابق به سمت قتلگاه حرکت می‌کنیم.

موکب در میدان مجموعه فرهنگی هنری مهدی یاران

حجت کفاشی، مسئول مجتمع فرهنگی- مذهبی مهدی یاران خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در ماه محرم ۱۲ شب هیئت داری خواهیم داشت که مکان برگزاری بوستانی بین توحید ۳۰ تا ۳۲ خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه ما از ساعت هشت شروع شده و تا نزدیک ۱۰ شب ادامه خواهد داشت تا بعد از آن مردم بتوانند در تجمعات شبانه حضور پیدا کنند که این موضوع نیز برای ما اهمیت دارد.

مسئول مجتمع فرهنگی- مذهبی مهدی یاران خراسان جنوبی تصریح کرد: البته خود موکب در فضای باز و در واقع موکب در میدان است که آن اصل حضور در خیابان نیز حفظ شود.

غلامحسین علیزاده، عضو شورای هیئت ابوالفضلی بیرجند از هیئت های قدیمی بیرجند و خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما از شب اول محرم برنامه عزاداری از ساعت هشت و نیم داریم که سخنران مراسم ما نیز حجت الاسلام مجتبی شیدایی معاون پژوهشی حوزه علمیه خراسان جنوبی خواهد بود.

برنامه هیئت ابوالفضلی(ع)

وی بیان کرد: در روز هشتم محرم هیئت از مصلا به سمت مزار شهدا حرکت خواهد کرد و در شب آن نیز به همراه هیئت حسینی به میدان شهدا و از میدان شهدا به محل میدان اجتماعات شهید رئیسی، محل تجمع شبانه مردم حرکت کرده و در آنجا عزاداری خواهیم کرد.

علیزاده تصریح کرد: در روز نهم محرم نیز طبق روال به سمت حسینیه امام رضا(ع) حرکت کرده و در آنجا در برنامه تجمع هیئت ها شرکت خواهیم کرد.

یکی از هیئت هایی که به نام و یاد شهدا و توسط یادگاران شهدای گرانقدر جلساتی در ماه محرم برگزار می کند، هیئت کهف الشهدا است که به ویژه جوانان در این برنامه ها حضور پیدا می کنند.

هیئتی که حتی آذین بندی مکان آن یادآور شهدای گرانقدر است و عکس هایشان زینت بخش روضه آن می شود.

محمدعلی یعقوبی، مسئول هیئت کهف الشهدای بیرجند در گفتگو با امروز خراسان جنوبی اظهارکرد: هیئت کهف الشهدا طبق روال سال های گذشته امسال نیز علم عزای سیدالشهدا(ع) را برپا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: این مراسم به مدت ۱۱ شب از ساعت هشت شب در محل هیئت کهف الشهدا نبش مدرس ۳۲ برپا خواهد شد.

مسئول هیئت کهف الشهدای بیرجند یادآور شد: سخنران مراسم هیئت کهف الشهدای بیرجند حجت الاسلام دکتر الهی راد از خطاب قم و عضو هیات علمی مؤسسه امام(ره) خواهد بود و مداحان آقایان اکبرزاده، حسینی، حسینی فخر، یعقوب پور و سبزه کار خواهد بود.

برنامه روضه صبحگاهی حسینیه آخوند

از جمله عزاداری هایی که در بیرجند برگزار شده و به واسطه قدمت آن جزو میراث فرهنگی نیز محسوب می شود، عزاداری هر ساله حسینیه دختر آخوند است که در سال ۱۳۰۰ تأسیس شده است.

همچنین بر اساس اطلاعیه اعلام شده جلسات حسینیه دختر آخوند از روز سه شنبه اول ماه محرم از ساعت ۴: ۳۰ دقیقه تا ۶ صبح برگزار می شود.

گفتنی است تکیه جانباز کربلا در بیرجند نیز از دوشنبه ۲۵ خرداد به مدت ۱۲ شب ساعت ۲۰ حدفاصل میدان مادر و میدان ولیعصر(ع) در بافت تاریخی روستای اکبریه محل سابق مسجد ولی عصر(عج) از اول محرم به مدت ۱۲ شب مراسم عزاداری خواهد داشت.

این مراسم با سخنرانی مفسر نام آشنای قرآن دکتر غلامرضا بهنام، دکتر اسدی یونسی و دکتر سالاری برگزار خواهد شد.

غلامرضا عباسی مقدم، رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت های مذهبی خراسان جنوبی آماده برای برگزاری مراسم عزاداری سید الشهدا(ع) هستند.

وی بیان کرد: ان شاءالله در اولین شب محرم در میدان اجتماعات شهید رئیسی علم بندان را خواهیم داشت.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی گفت: برنامه هیئت های مذهبی از بعد از ظهر ۲۵ خرداد آغاز می شود و حرکت هیئت های مذهبی در خیابان ها نیز از هشتم تا یازدهم محرم ادامه خواهد داشت.

عباسی مقدم ادامه داد: از طرف دیگر طبق روال هر ساله در روز عاشورا حرکت هیئت های مذهبی به سمت قتلگاه را خواهیم داشت.

محرم امسال برای مردم خراسان جنوبی متفاوت تر از هر سال دیگر است. مردم امسال داغدار رهبر شهیدشان هستند و خود را برای مراسم تشییع این قائد اعظم آماده می کنند.

آن‌گونه که مسئولان هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی اعلام کرده‌اند، برنامه‌های محرم امسال از آیین علم‌بندان در ۲۵ خرداد آغاز می‌شود و تا روز عاشورا با برگزاری مراسم عزاداری، حرکت کاروان نینوا، تجمع هیئت‌ها و آیین سنتی حرکت به سوی قتلگاه ادامه خواهد داشت. اکنون با آماده‌سازی مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و مسیرهای عزاداری، بیرجند مهیای میزبانی از هزاران عزادار حسینی شده تا بار دیگر خیابان‌ها و محافل مذهبی شهر، صحنه جلوه‌ای از ارادت مردم به سیدالشهدا(ع) در دهه نخست محرم باشد .