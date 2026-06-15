چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچکنژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین(ع)» روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر فاطمه اُخری(س) خواهر امام رضا(ع) در شهر رشت و همچنین مراکز فرهنگی هنری کانون در سطح استان برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی را آشناسازی هرچه بیشتر نسل کودک و نوجوان با سرور و سالار شهیدان و تجدید پیمان با امام حسین(ع) در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین عنوان کرد.
سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان با اشاره به رویکرد کارگاهی و مشارکتمحور این رویداد گفت: تمرکز محتوای برنامه برای کودکان بر مفاهیم ساده و امیدبخشی همچون مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم است، در حالی که برای نوجوانان مفاهیم عمیقتری چون عدالتخواهی، مسئولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تابآوری تبیین میشود.
کوچکنژاد استفاده از قالبهای خلاقانه نظیر پردهخوانی کودکانه، نمایش، سرود و روایتگری را از ویژگیهای این گردهمایی برشمرد و افزود: اجرای برنامههای کارگاهی شامل ساخت نمادهای محرم، دلنوشته به امام حسین(ع)، نقاشی، خوشنویسی، داستاننویسی عاشورایی، منقبتخوانی و برپایی غرفههای فرهنگی با مدیریت نوجوانان از دیگر بخشهای این رویداد است.
وی توجه ویژه به شهدای جنگ رمضان بهویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون را از شاخصههای این حرکت فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» از برنامههای اصلی این گردهمایی است تا زمینههای پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویت شود.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان در پایان از همه کودکان، نوجوانان و خانوادهها برای شرکت در این آیین معنوی دعوت کرد و گفت: این برنامه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰ در حرم مطهر فاطمه اُخری(س) شهر رشت برگزار میشود.
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