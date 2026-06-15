  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی در گیلان برگزار می شود

چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی در گیلان برگزار می شود

رشت - سرپرست کانون پرورش فکری گیلان از برگزاری چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین(ع)» همزمان با دومین روز از ماه محرم در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: چهارمین گردهمایی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین(ع)» روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر فاطمه اُخری(س) خواهر امام رضا(ع) در شهر رشت و همچنین مراکز فرهنگی هنری کانون در سطح استان برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این گردهمایی را آشناسازی هرچه بیشتر نسل کودک و نوجوان با سرور و سالار شهیدان و تجدید پیمان با امام حسین(ع) در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین عنوان کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری استان گیلان با اشاره به رویکرد کارگاهی و مشارکت‌محور این رویداد گفت: تمرکز محتوای برنامه برای کودکان بر مفاهیم ساده و امیدبخشی همچون مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم است، در حالی که برای نوجوانان مفاهیم عمیق‌تری چون عدالت‌خواهی، مسئولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تاب‌آوری تبیین می‌شود.

کوچک‌نژاد استفاده از قالب‌های خلاقانه نظیر پرده‌خوانی کودکانه، نمایش، سرود و روایت‌گری را از ویژگی‌های این گردهمایی برشمرد و افزود: اجرای برنامه‌های کارگاهی شامل ساخت نمادهای محرم، دل‌نوشته به امام حسین(ع)، نقاشی، خوشنویسی، داستان‌نویسی عاشورایی، منقبت‌خوانی و برپایی غرفه‌های فرهنگی با مدیریت نوجوانان از دیگر بخش‌های این رویداد است.

وی توجه ویژه به شهدای جنگ رمضان به‌ویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون را از شاخصه‌های این حرکت فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» از برنامه‌های اصلی این گردهمایی است تا زمینه‌های پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویت شود.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان در پایان از همه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها برای شرکت در این آیین معنوی دعوت کرد و گفت: این برنامه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰ در حرم مطهر فاطمه اُخری(س) شهر رشت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6860959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها