عباسقلیزاده: مجاهدت رزمندگان میدان روایت باید ثبت و ضبط شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تبریک سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا، بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امسال روز خبرنگار را در شرایطی به شما تبریک می گویم که هر دوی ما در میانه یک نبرد ترکیبی ایستاده ایم. بنده به عنوان سربازی در خط مقدم نبرد و شما اصحاب رسانه به عنوان راویانی شایسته در خط مقدم نبردِ نرم.

در یک سال گذشته شما خبرنگاران روزهای سخت و دشواری را پشت سر گذاشتید و در کنار میدان نظامی، میدان خیابان و میدان خدمت به عنوان رزمندگان میدان روایت، ضلع مهم قدرت و قوت ایران اسلامی بودید. بار دیگر به تجریه ثابت شد که فتح و پیروزی در میدان نظامی با روایت تثبیت و تحکیم می شود.

در سال های اخیر همه ما به این باور رسیده ایم که دشمن همچنان که از بمباران مدرسه میناب ابا نمی کند از بمباران ذهن ها و باورها و قلب واقعیت و حقیقت ابایی ندارد.

امروز یک روایت درست می تواند به اندازه یک عملیات نظامی دقیق، دستاورد داشته باشد، پس شما و کاری که انجام می دهید خیلی خیلی مهم است.

اینجانب، با گرامیداشت یاد همه شهدای خبر و رسانه، روز خبرنگار را به خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان، تصویربرداران، مدیران و کارکنان رسانه‌های استان، به‌ویژه فعالانی که در دشوارترین روزها میدانِ روایت را ترک نکردند، تبریک و تهنیت می گویم و معتقدم مجموعه های مختلف که مسئولیت ثبت و ضبط آثار و ارزش های دفاع مقدس دوم و سوم را بر عهده دارند حتماً فصلی مجزا و مفصل برای رزمندگان میدان روایت و خبر تدارک ببیبند.

این بار نوبت آنهاست که راوی و حافظ تلاش و مجاهدت رزمندگان میدان روایت باشند.