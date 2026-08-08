خبرنگاران؛ روایتگران حقیقت و پرچمداران جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، تاکید کرد: رسانه سنگر تبیین، آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و روایت صحیح از ظرفیت‌ها و واقعیت‌های جامعه است.

در این پیام آمده است:

خبرنگار، روایتگر حقیقت و یکی از مهم‌ترین ارکان جهاد تبیین در جامعه امروز است؛ رسالتی که در برابر جنگ روایت‌ها و تلاش جریان‌های تحریف‌گر برای مخدوش کردن حقیقت، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

در منظومه فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی، رسانه تنها ابزار انتقال خبر نیست؛ بلکه سنگر تبیین، آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و روایت صحیح از ظرفیت‌ها و واقعیت‌های جامعه است. از این منظر، خبرنگاران متعهد و دغدغه‌مند، نقش مهمی در تقویت هویت دینی و انقلابی، ترویج فرهنگ اسلامی، معرفی الگوهای مؤثر اجتماعی و مقابله با روایت‌های نادرست و ناامیدکننده بر عهده دارند.

امروز بیش از گذشته به روایتگرانی نیاز داریم که حقیقت را دقیق ببینند، درست روایت کنند و امید را در جامعه زنده نگه دارند؛ روایتگرانی که در میدان جهاد تبیین، در کنار مردم و برای مردم قلم می‌زنند و صدای تلاش‌ها، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های جامعه را به گوش مسئولان و افکار عمومی می‌رسانند.

اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، به‌ویژه شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان، فعالان رسانه‌ای و روایتگران عرصه فرهنگ و اجتماع استان قزوین تبریک عرض کرده و از مجاهدت و تلاش مسئولانه آنان در مسیر جهاد تبیین، ترویج معارف اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و ساختن روایتی امیدبخش و واقعی از جامعه صمیمانه قدردانی می‌کند.

امید است با هم‌افزایی هرچه بیشتر میان مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی و جامعه رسانه‌ای استان، شاهد شکل‌گیری جریان رسانه‌ای مؤثر، هوشمند و مسئله‌محور در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و تبلیغی نظام اسلامی باشیم.