راهنمای انتخاب پیچ شیروانی سرمته؛ از انواع تا نکات خرید و قیمت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با گسترش استفاده از سقف‌های فلزی، ساندویچ پانل و سازه‌های صنعتی، انتخاب پیچ شیروانی به یکی از عوامل مؤثر در دوام و عملکرد این سازه‌ها تبدیل شده است. کارشناسان حوزه اتصالات معتقدند بخشی از مشکلاتی مانند نشتی سقف، کاهش استحکام اتصال و خوردگی زودهنگام، به انتخاب نامناسب پیچ یا استفاده از محصولات غیراستاندارد مربوط می‌شود. به همین دلیل، آشنایی با انواع پیچ شیروانی سرمته، نکات مهم هنگام خرید و عوامل مؤثر بر قیمت، می‌تواند به انتخاب دقیق‌تر و کاهش هزینه‌های نگهداری در آینده کمک کند.

پیچ شیروانی سرمته چیست؟

پیچ شیروانی سرمته نوعی پیچ خودکار است که در قسمت نوک آن مته‌ای کوچک طراحی شده و بدون نیاز به سوراخ‌کاری اولیه، از ورق فلزی عبور کرده و در پروفیل یا سازه فلزی محکم می‌شود. این ویژگی باعث افزایش سرعت نصب، کاهش خطای اجرا و ایجاد اتصال مطمئن‌تر می‌شود.

بیشتر پیچ‌های استاندارد شیروانی همراه با واشر فلزی و لاستیک EPDM عرضه می‌شوند تا پس از نصب، از نفوذ آب، گردوغبار و رطوبت جلوگیری کنند. به همین دلیل این نوع پیچ شیروانی در اجرای سقف‌های شیروانی، ساندویچ پانل، کانکس و سازه‌های فلزی کاربرد گسترده‌ای دارد.

انواع پیچ شیروانی سرمته

پیچ‌های شیروانی سرمته با توجه به نوع پروژه، ضخامت ورق و شرایط محیطی در مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند. مهم‌ترین انواع آن عبارت‌اند از:

پیچ شیروانی شش‌گوش واشردار: پرکاربردترین مدل برای نصب ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های رنگی و سقف‌های شیروانی. وجود واشر EPDM به آب‌بندی بهتر محل اتصال کمک می‌کند.

پیچ شیروانی سرمته بلند: برای نصب ساندویچ پانل و سازه‌هایی که نیاز به عبور پیچ از ضخامت بیشتری دارند استفاده می‌شود و استحکام اتصال را حفظ می‌کند.

پیچ شیروانی گالوانیزه: به دلیل برخورداری از پوشش محافظ، گزینه مناسبی برای پروژه‌هایی است که در فضای باز یا محیط‌های مرطوب اجرا می‌شوند و مقاومت بیشتری در برابر خوردگی نیاز دارند.

پیچ شیروانی استیل: بیشتر در محیط‌های خورنده، صنایع غذایی و مناطق ساحلی کاربرد دارد؛ جایی که مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

انتخاب هر یک از این مدل‌ها باید بر اساس نوع سازه، ضخامت ورق، شرایط محیطی و نیاز فنی پروژه انجام شود؛ زیرا استفاده از پیچ نامناسب می‌تواند عملکرد و دوام اتصال را تحت تأثیر قرار دهد.

هنگام خرید پیچ شیروانی به چه نکاتی توجه کنیم؟

بسیاری از خریداران تنها قیمت را معیار انتخاب قرار می‌دهند، در حالی که کیفیت پیچ تأثیر مستقیمی بر دوام سقف دارد. مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام خرید پیچ شیروانی بررسی شوند عبارت‌اند از:

کیفیت نوک مته: نوک پیچ باید توانایی نفوذ مناسب در ضخامت موردنظر را داشته باشد.

واشر EPDM: استفاده از واشر باکیفیت به آب‌بندی بهتر محل اتصال کمک می‌کند.

طول پیچ: طول باید متناسب با ضخامت ورق و زیرسازی انتخاب شود.

پوشش محافظ: در پروژه‌هایی که در معرض رطوبت قرار دارند، نوع پوشش پیچ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کیفیت رزوه: رزوه استاندارد باعث استحکام بیشتر اتصال و کاهش احتمال هرز شدن پیچ می‌شود.

اشتباهات رایج هنگام انتخاب پیچ شیروانی

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش عمر سقف‌های فلزی، انتخاب اشتباه پیچ است. برخی از خطاهایی که در پروژه‌ها بیشتر دیده می‌شوند عبارت‌اند از:

خرید پیچ صرفاً بر اساس قیمت

انتخاب طول نامناسب پیچ

استفاده از پیچ بدون واشر استاندارد

بی‌توجهی به شرایط آب‌وهوایی محل نصب

استفاده از یک نوع پیچ برای تمام پروژه‌ها

این اشتباهات شاید در زمان خرید هزینه کمتری ایجاد کنند، اما در بلندمدت می‌توانند باعث نشتی سقف، خوردگی اتصالات و افزایش هزینه‌های تعمیر شوند.

چه عواملی بر قیمت پیچ شیروانی تأثیر می‌گذارند؟

قیمت پیچ شیروانی تنها به سایز آن وابسته نیست. عواملی مانند جنس مواد اولیه، کیفیت ساخت، نوع پوشش محافظ، کیفیت واشر، ابعاد پیچ و حجم سفارش، همگی می‌توانند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارند.

به همین دلیل، هنگام مقایسه محصولات بهتر است مشخصات فنی آن‌ها نیز بررسی شود تا انتخاب تنها بر اساس قیمت انجام نشود.

وضعیت بازار و تأمین‌کنندگان

بازار پیچ و اتصالات صنعتی در ایران با حضور تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مختلفی فعالیت می‌کند و خریداران معمولاً بر اساس کیفیت، تنوع محصولات و خدمات فنی، گزینه موردنظر خود را انتخاب می‌کنند. در این حوزه، مجموعه‌هایی مانند پیروز پیچ پارس، پیچ ابزار و سپنتا پیچ از جمله شرکت‌های فعال در عرضه انواع پیچ شیروانی و اتصالات صنعتی هستند. با این حال، کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام خرید، علاوه بر مقایسه قیمت، مشخصات فنی محصول و تناسب آن با شرایط پروژه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی

پیچ شیروانی شاید قطعه‌ای کوچک به نظر برسد، اما نقش مهمی در استحکام، آب‌بندی و دوام سقف‌های فلزی دارد. انتخاب محصول مناسب بر اساس نوع پروژه، شرایط محیطی و مشخصات فنی، می‌تواند از بسیاری از مشکلات و هزینه‌های آینده جلوگیری کند.

اگر قصد اجرای سقف شیروانی، نصب ساندویچ پانل یا سایر سازه‌های فلزی را دارید، بهتر است پیش از خرید، علاوه بر قیمت، کیفیت ساخت و تناسب پیچ با نیاز پروژه را نیز بررسی کنید. این تصمیم ساده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و طول عمر سازه داشته باشد.

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