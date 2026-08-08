حیدری: پاسخگویی مسئولان پشتوانه اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان اظهار کرد: عدالت یکی از مهمترین پایههای اعتماد عمومی است و هر جا احساس تبعیض در جامعه شکل بگیرد، آثار آن تنها به یک موضوع اداری محدود نمیشود، بلکه میتواند بر نگرش و روحیه مردم نیز اثر بگذارد.
وی با اشاره به شرایط ویژه دوران جنگ افزود: در چنین مقاطعی باید نسبت به رفتارهایی که زمینه ایجاد احساس تبعیض در جامعه را فراهم میکند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد، چرا که استمرار چنین شرایطی میتواند به شاخصهای مقاومت اجتماعی آسیب وارد کند.
بازرس کل کردستان بیان کرد: موضوعاتی مانند نحوه استخدام و بهکارگیری نیروها، پرداخت حقوق و مزایا و برخورداری از فرصتهای شغلی و اداری، زمانی که بدون رعایت عدالت و بر مبنای تبعیض انجام شود، آثار روانی نامطلوبی بر جامعه خواهد داشت.
حیدری ادامه داد: مردم عملکرد دستگاهها را رصد میکنند و نحوه تصمیمگیری و برخورد مسئولان میتواند در ذهنیت عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاههای اجرایی اثرگذار باشد؛ بنابراین لازم است عدالت و شفافیت در همه فرایندها مورد توجه جدی قرار گیرد.
پاسخگویی مسئولان زمینهساز اعتماد مردم است
وی تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مسئولان را از دیگر مؤلفههای مؤثر بر افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: مردم انتظار دارند مسئولان در برابر مطالبات آنان پاسخگو باشند و شفافیت در عملکرد دستگاهها، بهویژه در دوران جنگ و پس از آن، اهمیت دوچندانی دارد.
بازرس کل کردستان با بیان اینکه هر رفتار اجتماعی میتواند آثار گستردهای در افکار عمومی داشته باشد، عنوان کرد: یک اقدام مثبت میتواند به تقویت امید و اعتماد مردم منجر شود و در مقابل، رفتار نادرست نیز ممکن است آثار منفی آن برای مدت طولانی در جامعه باقی بماند.
حیدری افزود: یکی از راهبردهای مهم در سازمان بازرسی کل کشور، تقویت ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل و مطالبات آنان بوده است و در دوران جنگ نیز حضور میدانی و پاسخگویی مستقیم به مردم با هدف تقویت این ارتباط دنبال شد.
وی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی به آسانی ایجاد نمیشود، اما ممکن است بر اثر برخی رفتارها و تصمیمهای نادرست آسیب ببیند؛ از این رو همه دستگاهها باید در جهت حفظ اعتماد عمومی و تقویت ارتباط خود با جامعه حرکت کنند.
بازرس کل کردستان بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات و فشارهای مختلف مواجه هستند، رویکرد مسئولان باید بر تقویت امید، اعتماد و همبستگی اجتماعی استوار باشد و نباید با رفتارهای نادرست، سرمایههای اجتماعی تضعیف شود.
حیدری خاطرنشان کرد: نقد مسائل و بیان کاستیها ضروری است، اما در کنار آن باید ظرفیتهای موجود، اقدامات مثبت و راهکارهای تقویت اعتماد عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه برای افزایش امید و انسجام اجتماعی فراهم شود.
وی در پایان خواستار توجه جدی دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی به مقوله سرمایه اجتماعی شد و گفت: حفظ اعتماد مردم و تقویت پیوند میان جامعه و مسئولان باید به عنوان یک اولویت در سیاستگذاریها و برنامههای فرهنگی و اجتماعی دنبال شود.
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