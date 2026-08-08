مقاتلی: روند سازندگی با وجود فشارهای دشمنان متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در جریان بازدید جمعی از خبرنگاران، فعالان سیاسی، روحانیون، معتمدان و اقشار مختلف مردم از نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی دشتی در قالب بازدید «وفاق» اظهار کرد: امروز توفیقی حاصل شد تا در یکی از نیروگاه‌های بزرگ مقیاس شهرستان دشتی در حاشیه شهر خورموج و در کنار روستای درازی، میزبان اقشار مختلف مردم با سلایق و دیدگاه‌های مختلف باشیم.

وی افزود: حضور روحانیون، فعالان عرصه سیاسی، خبرنگاران، اهالی روستاها و افراد تاثیر گذار در این بازدید نشان‌دهنده همدلی و وفاق موجود در شهرستان برای حمایت از مسیر توسعه و پیشرفت است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه هدف از برگزاری این بازدید، روایت میدانی از خدمات و دستاوردهای کشور است، تصریح کرد: دشمنان با طراحی‌ها و برنامه‌های مختلف تلاش داشتند روند توسعه، تولید و سازندگی در کشور را با مانع مواجه کنند، اما به برکت تلاش و همت دولت وفاق، مجاهدت مدیران و همراهی مردم، امروز شاهد حرکت پرشتاب پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هستیم.

مقاتلی ادامه داد: نگاه دولت چهاردهم استفاده و تکیه بر توانایی های بومی هر منطقه با نگاهی کاملا کارشناسی است و نیروگاه‌های خورشیدی از جمله طرح‌هایی هستند که نشان می‌دهند مسیر توسعه کشور با اتکای به قابلیت های بومی با قدرت ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم، در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان افزود: اگر روزی دشتی تنها بعنوان قطب کشاورزی معرفی شناخته میشد، امروز بعنوان قطب انرژی های نو و نیروگاه های خورشیدی در جنوب کشور شناخته می شود و این دستاورد و فرصت بی نظیری برای توسعه این شهرستان و نیز آموزش نیروهای متخصص در این زمینه حتی جهت تقش آفرینی برای سایر مناطق استان و کشور است.

وی گفت: این بازدید فرصتی است تا واقعیت‌های موجود در میدان تولید و سازندگی به‌صورت مستقیم دیده و برای مردم بازگو شود، چراکه بهترین پاسخ به فضاسازی‌ها و توطئه‌های دشمنان، نشان دادن دستاوردها و تلاش‌هایی است که در گوشه‌گوشه کشور در حال انجام است.

فرماندار دشتی با قدردانی از حضور اقشار مختلف در این برنامه خاطرنشان کرد: آنچه اینک در این سایت شاهد هستیم دستاوردی از جنس همدلی، وفاق و خودباوری است و امروز همه باید در کنار هم برای تقویت امید، افزایش سرمایه اجتماعی و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنیم چرا که این دستاوردها متعلق به همگان است و برای ما افتخاری است که بعنوان کارگزار این دولت و نظام فرصت خدمتگزاری در این عرصه را خواهیم داشت.