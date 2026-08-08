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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۹

پرداخت ۱۷ میلیارد مالیات ارزش افزوده به پارک علم‌وفناوری لرستان

پرداخت ۱۷ میلیارد مالیات ارزش افزوده به پارک علم‌وفناوری لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل امور مالیاتی لرستان از پرداخت ۱۷ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به پارک علم‌وفناوری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی در دیدار با رئیس پارک علم‌وفناوری لرستان با اعلام آمادگی اداره کل امور مالیاتی استان برای همکاری و برگزاری دوره‌های آموزشی، اظهار کرد: در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه، بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به پارک علم‌وفناوری لرستان واریز شده است.

وی بر تداوم تعامل با پارک علم‌وفناوری و ارائه آموزش‌های لازم به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: این همکاری می‌تواند به افزایش آگاهی مالیاتی و بهره‌مندی بهتر شرکت‌ها از ظرفیت‌های قانونی کمک کند.

محمدرضا سپهوند، رئیس پارک علم‌وفناوری لرستان نیز با تأکید بر ضرورت آشنایی شرکت‌های مستقر در پارک با قوانین و تکالیف مالیاتی، خواستار برگزاری دوره و کلاس‌های آموزشی تخصصی مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شد.

همچنین در این نشست، موضوع معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری مورد بررسی قرار گرفت و بر تبیین شرایط و ضوابط بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی تأکید شد.

کد مطلب 6910796

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