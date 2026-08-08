به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی در دیدار با رئیس پارک علموفناوری لرستان با اعلام آمادگی اداره کل امور مالیاتی استان برای همکاری و برگزاری دورههای آموزشی، اظهار کرد: در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه، بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به پارک علموفناوری لرستان واریز شده است.
وی بر تداوم تعامل با پارک علموفناوری و ارائه آموزشهای لازم به شرکتهای فناور و دانشبنیان تأکید کرد و گفت: این همکاری میتواند به افزایش آگاهی مالیاتی و بهرهمندی بهتر شرکتها از ظرفیتهای قانونی کمک کند.
محمدرضا سپهوند، رئیس پارک علموفناوری لرستان نیز با تأکید بر ضرورت آشنایی شرکتهای مستقر در پارک با قوانین و تکالیف مالیاتی، خواستار برگزاری دوره و کلاسهای آموزشی تخصصی مالیاتی برای شرکتهای دانشبنیان و فناور شد.
همچنین در این نشست، موضوع معافیتها و مشوقهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان و مستقر در پارکهای علموفناوری مورد بررسی قرار گرفت و بر تبیین شرایط و ضوابط بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی تأکید شد.
نظر شما