به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: آیین اذن عزا و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد منور بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (ع) در آستانه فرارسیدن ماه محرمالحرام با حضور خادمان آستان قدس رضوی، پیرغلامان اهلبیت (ع) و هیئات مذهبی شهر مشهد، برگزار میشود.
معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی افزود: این مراسم روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد و طی آن خادمان بارگاه رضوی با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع)، مرثیهسرایی و عزاداری، پرچم گنبد منور و پوشش ضریح مطهر را به رنگ مشکی تعویض میکنند؛ رنگی که به نشانه عزا و مصیبت ایام محرم و صفر بر گنبد منور رضوی و ضریح مطهر نصب میشود.
وی با اشاره به برنامههای این آیین معنوی بیان کرد: در این مراسم حجتالاسلام واعظ شهیدی به ایراد سخنرانی میپردازد و علی برادران نیز مرثیهسرایی و مداحی این مراسم را، بر عهده خواهد داشت.
وی، خاطرنشان کرد: مراسم رسمی تعویض پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا (ع) طبق سنت هرساله سه بار در سال انجام میشود که شامل آغاز ماه محرمالحرام، ماه ربیعالاول و میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است.
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