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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

اعلام ویژه‌برنامه‌های عزاداری پنج شب اول ماه محرم در حرم مطهر رضوی

اعلام ویژه‌برنامه‌های عزاداری پنج شب اول ماه محرم در حرم مطهر رضوی

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عزاداری، هم زمان با پنج شب اول ماه محرم در حرم مطهر رضوی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، ماه حزن و اندوه اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: به همین مناسبت ویژه‌برنامه‌های عزاداری و سوگواری در دهه اول این ماه با محوریت رواق امام خمینی (ره)، در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این مراسم عزاداری که در راستای ترویج فرهنگ عاشورا و معارف اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود، از شامگاه دوشنبه بیست و پنجم تا جمعه بیست و نهم هر شب ساعت ۲۰:۰۰ در حرم مطهر رضوی میزبان عزاداران حسینی، خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با قرائت زیارت امین‌الله توسط آقای امیر عارف، سخنرانی حجت‌الاسلام‌ عبدالحسین ذاکر و مرثیه‌سرایی آقایان مهدی نیک‌بخت و محمدجواد جامعی، همراه خواهد بود.

شریعتی نژاد با دعوت از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای حضور در این محافل معنوی، تأکید کرد: بهره‌گیری از فرصت ماه محرم و تبیین پیام‌های نهضت عاشورا، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این برنامه‌ها در حرم مطهر رضوی است.

کد مطلب 6861051

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