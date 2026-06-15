به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتینژاد ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، ماه حزن و اندوه اهلبیت (ع)، اظهار کرد: به همین مناسبت ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری در دهه اول این ماه با محوریت رواق امام خمینی (ره)، در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این مراسم عزاداری که در راستای ترویج فرهنگ عاشورا و معارف اهلبیت (ع) برگزار میشود، از شامگاه دوشنبه بیست و پنجم تا جمعه بیست و نهم هر شب ساعت ۲۰:۰۰ در حرم مطهر رضوی میزبان عزاداران حسینی، خواهد شد.
وی افزود: این مراسم با قرائت زیارت امینالله توسط آقای امیر عارف، سخنرانی حجتالاسلام عبدالحسین ذاکر و مرثیهسرایی آقایان مهدی نیکبخت و محمدجواد جامعی، همراه خواهد بود.
شریعتی نژاد با دعوت از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای حضور در این محافل معنوی، تأکید کرد: بهرهگیری از فرصت ماه محرم و تبیین پیامهای نهضت عاشورا، از مهمترین اهداف برگزاری این برنامهها در حرم مطهر رضوی است.
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