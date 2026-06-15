به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملکی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانهای ابوذر، با اشاره به اینکه بسیج رسانه با رویکردی حمایتی و در عین حال مطالبهگرانه در پی ایجاد ساختاری منسجم برای ارتقای جایگاه خبرنگاران حرفهای است، گفت: رسانههای شناسنامهدار که با تعهد حرفهای به اصول خبرنگاری فعالیت میکنند، از پذیرش هرگونه محتوای غیرحرفهای پرهیز دارند و همین مسئله آنان را در معرض فشارها و تنگناهای اقتصادی قرار میدهد.
مسئول بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به ارتقای کیفی و کمی جشنواره امسال افزود: بیش از ۱۰۰ اثر از سوی ۶۰ شرکتکننده به دبیرخانه ارسال شد که با وجود سختگیری در پذیرش آثار و محدود بودن آن به رسانههای شناسنامهدار، این آمار نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
ملکی همچنین از تحول در فرآیند دریافت آثار خبر داد و گفت: امسال آثار بهجای روشهای دستی، از طریق سامانه ثبت و جمعآوری شد که این اقدام گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، نظمبخشی و ارتقای دقت در فرآیند ارزیابی آثار محسوب میشود.
وی با اشاره به اضافه شدن محورهای جدید به جشنواره، از جمله موضوعات دینی و آیینی، تصریح کرد: هدف از این اقدام، عمقبخشی به محتوای رسانهای و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها در ترویج مفاهیم ارزشی و فرهنگ ایثار و شهادت در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی است.
مسئول بسیج رسانه استان زنجان با تأکید بر اینکه جشنواره ابوذر صرفاً یک رقابت رسانهای نیست، خاطرنشان کرد: این جشنواره ابزاری برای شناسایی خبرنگاران متعهد به گفتمان انقلاب اسلامی و تقویت همافزایی در جبهه رسانهای استان است.
وی با بیان اینکه خبرنگاران متعهد، بازوان اصلی تولید آثار فاخر رسانهای در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و رسانهای کشور محسوب میشوند، افزود:هدف اصلی جشنواره، شناسایی این گروه و فراهمسازی بستر حمایت از آنان با بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان و نهادهای مسئول است تا بخشی از مشکلات معیشتی فعالان این حوزه کاهش یابد.
ملکی همچنین با اشاره به فلسفه نامگذاری این جشنواره اظهار داشت: انتخاب نام ابوذر صرفاً یک عنوان نمادین نیست، بلکه ترسیمکننده الگوی مطلوب برای فعالان رسانهای است. ابوذر غفاری بهعنوان نماد عدالتخواهی، صراحت در بیان حقیقت و ایستادگی در برابر انحرافات شناخته میشود و هدف از این نامگذاری، جهتدهی جریان رسانهای به سمت تربیت خبرنگارانی با این ویژگیهای اخلاقی و حرفهای است.
مسئول بسیج رسانه استان زنجان همچنین بر اولویتبندی حمایت از رسانههای شناسنامهدار تأکید کرد و افزود: یکی از محورهای مهم فعالیتها، تفکیک میان رسانههای رسمی و فعالان فضای مجازی است تا حمایتها به شکل هدفمندتر و مؤثرتری انجام شود.
ملکی با تأکید بر اینکه جشنواره ابوذر در پی ایجاد انسجام رسانهای و تقویت جریان تولید محتوای متعهد است، اظهار داشت: هدف نهایی این رویداد، ایجاد وحدت میان فعالان رسانهای استان و تقویت تولیدات اثرگذار در راستای مقابله با جنگ نرم و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی است.
نظر شما