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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

دستگیری ۲۰ متهم تحت تعقیب در پلدختر

دستگیری ۲۰ متهم تحت تعقیب در پلدختر

پلدختر - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۲۰ متهم تحت تعقیب در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اجرای اقدامات هدفمند در عملیات‌های جداگانه در سطح حوزه استحفاظی، موفق شدند ۲۰ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی، انتظامی و... را شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و هنجارشکنانه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6861038

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