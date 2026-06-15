دستگیری ۲۰ متهم تحت تعقیب در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و اجرای اقدامات هدفمند در عملیاتهای جداگانه در سطح حوزه استحفاظی، موفق شدند ۲۰ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی، انتظامی و... را شناسایی و دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خطقرمز پلیس است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و هنجارشکنانه را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
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