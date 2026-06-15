به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و هم‌اندیشی مسئولان انجمن تعزیه و انجمن نوحه‌های نشسته شهرستان میناب ظهر دوشنبه به مناسبت فرارسیدن دهه محرم، در دفتر امام جمعه شهرستان میناب برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه آئین‌های مذهبی و سنتی در فرهنگ مردم میناب اظهار کرد: تعزیه‌خوانی و نوحه‌های نشسته از جمله میراث‌های ارزشمند فرهنگی و مذهبی این منطقه هستند که نقش مهمی در تبیین اهداف قیام عاشورا و انتقال مفاهیم دینی به نسل‌های مختلف ایفا می‌کنند.

وی افزود: دهه محرم فرصت بی‌نظیری برای گسترش معارف حسینی و تقویت روحیه دینی و انقلابی در جامعه است و لازم است تمامی ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی در این مسیر به کار گرفته شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه برنامه‌های محرم بیان کرد: حضور منسجم و فعال انجمن‌های تعزیه و نوحه‌خوانی در تجمعات شبانه محرم می‌تواند به ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها و ایجاد فضای معنوی و اثرگذار در میان مردم کمک کند.

سهرابی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی زمینه‌ساز اجرای برنامه‌هایی فاخر، تأثیرگذار و متناسب با شأن و عظمت نهضت سیدالشهدا (ع) خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از آئین‌های اصیل مذهبی شهرستان گفت: حفظ، احیا و انتقال سنت‌های ارزشمند تعزیه و نوحه‌های نشسته به نسل جوان، یک مسئولیت فرهنگی مهم است که نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی مستمر دستگاه‌های فرهنگی و فعالان مذهبی است.