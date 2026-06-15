یک ایرانی عضو کارگروه زنان فدراسیون جهانی هندبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، فدراسیون جهانی هندبال (IHF) از تشکیل کارگروه تخصصی هندبال زنان خبر داد. بر این اساس با پیگیریها و حمایت فدراسیون هندبال ایران میترا نوری عضو هیئترئیسه فدراسیون و ناظر جهانی هندبال به عنوان یکی از اعضای این کارگروه انتخاب شد.
این کارگروه متشکل از ۸ عضو برجسته شامل مربیان، داوران و مدیران شناختهشده از کشورهای مختلف جهان است. حضور نمایندهای از ایران در این جمع نشاندهنده جایگاه ارزشمند و رو به رشد هندبال کشورمان در عرصههای بینالمللی است.
هدف اصلی فدراسیون جهانی از تشکیل این کارگروه، برنامهریزی برای پیشرفت همهجانبه در بخشهای مختلف هندبال زنان و کمک به توسعه و ارتقای سطح کیفی این رشته ورزشی در سراسر جهان عنوان شده است.
با پیگیری و حمایت فدراسیون هندبال میترا نوری به عضویت کارگروه هندبال زنان فدراسیون جهانی درآمد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، فدراسیون جهانی هندبال (IHF) از تشکیل کارگروه تخصصی هندبال زنان خبر داد. بر این اساس با پیگیریها و حمایت فدراسیون هندبال ایران میترا نوری عضو هیئترئیسه فدراسیون و ناظر جهانی هندبال به عنوان یکی از اعضای این کارگروه انتخاب شد.
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