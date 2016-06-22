دبیر فدراسیون هندبال: تصمیم گیرندگان اروپایی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جهان در بخش مردان در حالی اواخر سال جاری و ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی در چند شهر فرانسه برگزار می شود. تکلیف بیست و چهارمین و آخرین تیم حاضر در این رقابتها سه شنبه شب در حالی در مجمع فدراسیون جهانی این رشته مشخص شد که ایران نیز یکی از متقاضیان دریافت وایلد کارت این سهمیه بود.

اما در نهایت این وایلد کارت طلایی توسط اعضا هیات رئیسه فدراسیون جهانی هندبال به یک کشور اروپایی داده شد تا نروژ بلیط رقابتهای جهانی هندبال در سال ۲۰۱۷ را دریافت کند.

فرامرز می آبادی دبیر فدراسیون هندبال کشورمان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تکلیف گروه بندی رقابتهای هندبال قهرمانی بزرگسالان جهان با مشخص شدن چهره بیست و چهارمین تیم حاضر دراین رقابتها فردا شب مشخص می شود. این وایلد کارت در حالی به نروژ رسید که ما با اعتماد به درخشش بازیکنان مان در مسابقات انتخابی المپیک درخواست خود را برای دریافت یک وایلد کارت به منظور حضور به عنوان بیست و چهارمین تیم در این رقابتها به فدراسیون جهانی داده بودیم.

وی افزود: به هر حال ما تلاش کردیم اما تصمیم گیرندگان فدراسیون جهانی اروپایی هستند و در نهایت این سهمیه طلایی را به یک کشور اروپایی دادند. شاید اگر این شرایط برای آسیا هم بود حاضرین آسیایی سهمیه را به قاره خود می دادند تا به یک کشور دیگر . در کنار آن به نظر می آید کسبب عنوان قهرمانی اروپا و جهان توسط تیم زنان نروژ در کسب این وایلد کارت بی تاثیر نبوده چرا که سطح تیم مردان این کشور با ما برابر کرده و در رده دوم وسوم اروپا بوده و جایگاهی ندارد.

دبیر فدراسیون هندبال در پاسخ به این سوال که با چه اعتماد و امیدی از تصمیم فدراسیون جهانی چنین درخواستی مطرح شده بود گفت: اولین نقطه اعتماد ما نمایش خوب بازیکنان تیم ملی در رقابتهای انتخابی المپیک در سوئد بود. ما در این مسابقات درخشش بی نظیری داشتیم به طوریکه در سایت فدراسیون جهانی نیز در گزارشی از بازی تیم ایران تمجید شد.

وی ادامه داد: در کنار آن در دو جلسه ملاقاتی که رئیس فدراسیون هندبال ایران با حسن مصطفی رئیس فدراسیون جهانی هندبال داشت ایشان از هندبال ایران و پیشرفت های حاصل شده تقدیر کرد و این قول را داده بود که این سهمیه را به ایران بدهد تا به فدراسیون هندبال ایران برای ارتقا و رشد در میادین جهانی کمک کند اما در نهایت این رای کلیه اعضا بود که ما را از این سهمیه دور کرد.

می آبادی تصریح کرد: با دادن این سهمیه به نروژ عملا سهم اروپایی ها برای حضور در مسابقات قهرمانی هندبال جهان به ۱۴ کشور رسید و ۱۰ کشور باقیمانده از چهار قاره می باشند. ۳ سهمیه برای آمریکا، سه سهمیه برای آفریقا و چهارسهمیه از آن آسیاست. باید قبول کنیم که هندبال برای اروپایی هاست و سهم آنها در این رقابتها بیشتر است.

وی تصریح کرد: این مسئله ثابت کرد که باید قویتر بشویم و امیدمان به مجامع بین المللی نباشد. ما باید خودمان تلاش کنیم. به هر حال ما شانس حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷ مردان را از دست دادیم و باید از امروز برای دوسال دیگر تلاش کنیم تا بتوانیم سهمیه رقابتهای سال ۲۰۱۹ را بدست آوریم.

بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان در بخش مردان در بهمن ماه سال جاری به میزبانی کشور فرانسه برگزار می شود .