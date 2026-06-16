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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

مسلمانان نباید در برابر جنایات علیه ملت‌های مظلوم بی‌تفاوت باشند

مسلمانان نباید در برابر جنایات علیه ملت‌های مظلوم بی‌تفاوت باشند

چابهار- امام جمعه اهل سنت چابهار با تأکید بر مسئولیت دینی و انسانی مسلمانان، بی‌تفاوتی در برابر جنایات علیه ملت‌های مظلوم را مردود دانست.

مولوی عبدالرحمان ترنج‌زر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حمایت از نظام اسلامی و دفاع از مظلومان جهان اسلام اظهار داشت: دفاع از ملت‌های مظلوم به‌ویژه مردم فلسطین و غزه وظیفه‌ای دینی و انسانی است و مسلمانان نباید در برابر جنایات دشمنان اسلام بی‌تفاوت باشند.

امام جمعه اهل سنت چابهار همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت کشور افزود: سپاه پاسداران، ارتش، بسیج و نیروهای انتظامی در مسیر دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان، نقش مؤثری ایفا می‌کنند و این مجاهدت‌ها شایسته تقدیر است.

مولوی ترنج‌زر در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: ملت‌های مسلمان باید نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند و در مسیر حفظ استقلال و عزت کشورهای اسلامی گام بردارند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای اسلام و مدافعان امنیت کشور، برای آنان طلب آمرزش و علو درجات کرد و از خداوند متعال خواست عزت امت اسلامی، آزادی قدس شریف و پیروزی ملت‌های مظلوم را رقم بزند.

کد مطلب 6861086

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