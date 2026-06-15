به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه زابل با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه‌ها در حل مسائل منطقه سیستان، خواستار تهیه گزارشی مستقل از اقدامات و اثرگذاری‌های این دانشگاه در حوزه‌های اجتماعی و توسعه‌ای شد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دانشگاه باید نشان دهد چه سهمی در بهبود وضعیت جامعه داشته است، بیان کرد: لازم است دستاوردها و نتایج فعالیت‌های دانشگاه به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود تا هم اعتماد عمومی تقویت شود و هم این اقدامات به عنوان سرمایه‌ای برای آینده مجموعه علمی مورد استفاده قرار گیرد.

آیت الله محامی همچنین بر اهمیت شناسایی و پایش وضعیت فارغ‌التحصیلان تأکید کرد و اظهار داشت: گردآوری اطلاعات دقیق از رشته تحصیلی، حوزه فعالیت و میزان اثرگذاری دانش‌آموختگان می‌تواند به یک سند افتخار برای دانشگاه تبدیل شود. به گفته وی، اثرگذاری صرفاً به داشتن مسئولیت‌های رسمی محدود نیست و گاه افراد بدون جایگاه اداری نیز منشأ تحولات مهم می‌شوند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های فرهنگی در منطقه، «فرهنگ کار» را یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه دانست و تصریح کرد: در برخی موارد نگاه به دریافت حمایت‌های مقطعی جایگزین تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار شده است؛ در حالی که این نوع حمایت‌ها تنها نقش مسکن دارند و نمی‌توانند مشکلات ریشه‌ای را حل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با ورود جدی به حوزه‌های فرهنگی و انجام پژوهش‌های کاربردی، در اصلاح این آسیب‌ها نقش‌آفرین باشند. به گفته وی، اگر فرهنگ کار به‌درستی اصلاح شود، می‌تواند به موتور محرک توسعه در سیستان تبدیل شود.

وی ضعف در کار جمعی منسجم را از دیگر موانع توسعه عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های فردی مناسب، نبود هماهنگی و همکاری جمعی موجب هدررفت توان‌ها و بروز اختلافات می‌شود.

آیت الله محامی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که «چرا با وجود مدیران بومی، نخبگان و صرف اعتبارات قابل توجه، مشکلات سیستان افزایش یافته است»، تصریح کرد: بخشی از این مسائل به ساختارها، شیوه‌های مدیریتی و فرهنگ عمومی بازمی‌گردد و باید به‌صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از نخبگان تأکید کرد و گفت: تا زمانی که فرهنگ پشتیبانی از افراد توانمند شکل نگیرد، استان از حضور نیروهای اثرگذار در سطوح ملی محروم خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در پایان خدمت به مردم را وظیفه‌ای ملی و دینی دانست و تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد اصل خدمت و اثرگذاری برای مردم است، نه نام افراد؛ هر میزان که گره‌ای از مشکلات مردم گشوده شود، ارزشمند و ماندگار خواهد بود.