انجام ۴ رویداد پلیسی در استان سمنان؛ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام چهار رویداد پلیسی طی روز گذشته در استان خبر داد و افزود: این ماموریت ها شامل دو مورد پرونده حوزه قاچاق، یک مورد سرقت و یک مورد کلاهبرداری بودند.

وی از دستگیری یک زن و مرد حامل کیسه پلاستیک مشکوک در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: این دو نفر دستگیر و به انجام پنج فقره سرقت اقرار داشتند که در بازرسی کیسه مقادیری سیم و کابل نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری کلاهبردار فروش خودرو در یکی از استان های همجوار خبر داد و در توضیح این خبر اظهار داشت: یک شهروند شاهرودی با دادن دو میلیارد ریال بیعانه برای فروش خودرو در سایت دیوار به دام این کلاهبرداری افتاد که این وجه به حساب مالباخته بازگشت و متهم دستگیر شد.

حسینی به توقیف کامیونت عبوری حاوی یک میلیون سیگار خارجی قاچاق در سمنان اشاره کرد و ادامه داد: ارزش این محموله ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

وی از کشف ۵۰ تن برنج خارجی احتکار شده در گرمسار خبر داد و افزود: ارزش این محموله ۷۵۰ میلیارد ریال است که با این سودجو اقتصادی برخورد لازم انجام گرفت.