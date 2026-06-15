به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، محموله ۱۸ تنی کمک های بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز طی مراسمی‌با حضور راضیه عالیشوندی ، معاون امور بین الملل و بشردوستانه ، ونسان کاسارد ، رییس دفتر نمایندگی صلیب سرخ در ایران و بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به جمعیت هلال احمر تحویل داده شد.

بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های بین‌المللی در روزهای جنگ ، گفت: کمک‌های خارجی در روزهای جنگ بسیار دلگرم‌کننده بود و موجب امید، شعف و روحیه‌بخشی به امدادگران و آسیب‌دیدگان شد.

وی در مراسم تحویل محموله کمک‌های بشردوستانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صلیب سرخ آلمان افزود: در طول این جنگ روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم و اشک‌ها و لبخندهای بسیاری را تجربه کردیم. در چنین شرایطی، کمک‌های خارجی نشان داد که انسان‌های نیک‌اندیش بسیاری در جهان به فکر همنوعان خود هستند.

محمودی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت امدادگران در دوران جنگ اظهار کرد: در طول جنگ، پشت دیوارهای سازمان امداد و نجات بیش از ۴۰ بار مورد حمله قرار گرفت. در حالی که نیروهای خارجی مشغول تخلیه کمک‌های امدادی بودند، از آنها می‌خواستیم به پناهگاه بروند، اما آنها با ابراز همدردی می‌گفتند که در کنار شما هستیم.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ضمن قدردانی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صلیب سرخ آلمان، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های بشردوستانه میان طرفین بیش از پیش تقویت شود و در پایان برای همه مردم جهان آرزوی صلح و آرامش کرد.