مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۱۶ تا ۲۳ خردادماه سال جاری، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر گلستان در مجموع ۶۱ حادثه را در نقاط مختلف استان پوشش دادند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۴۴ مورد مربوط به سوانح ترافیکی، ۱۵ مورد فوریت‌های پزشکی، یک مورد مفقودی و یک مورد نیز مراجعه حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با بیان اینکه ۶۴ تیم عملیاتی در این حوادث مشارکت داشتند، گفت: برای ارائه خدمات امدادی، ۱۵۰ نیروی امدادگر و نجاتگر به کارگیری شدند.

سلیمی ادامه داد: در این مدت ۶۵ دستگاه خودروی امدادی شامل ۵۸ دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه وانت کمک‌دار دوکابین در عملیات‌های امدادی مورد استفاده قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۴۴ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۰۲ نفر مصدوم بودند و ۵۵ مصدوم نیز توسط نیروهای هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به شهرستان‌های دارای بیشترین مأموریت امدادی، گفت: گالیکش با ۱۳ حادثه، گرگان با ۱۱ حادثه و ستاد استان با ۱۰ حادثه بیشترین حجم عملیات امدادی را به خود اختصاص دادند.

سلیمی همچنین از پایگاه‌های واکنش سریع و سه‌راهی گالیکش به عنوان پرتلاش‌ترین پایگاه‌های امدادی هفته یاد کرد و افزود: هر یک از این پایگاه‌ها در ۱۰ عملیات حضور داشتند. همچنین پایگاه‌های قره‌چشمه مینودشت، زیارت و قرق گرگان هر کدام پنج حادثه و پایگاه‌های ایمر گنبدکاووس و دریایی بندرترکمن نیز هر کدام چهار حادثه را پوشش دادند.

وی تأکید کرد: امدادگران هلال‌احمر گلستان به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان و مسافران هستند و تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حوادث حضور یابند.